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CHP'li Bahattin Erdoğan seçim yarışını kaybetti ama kasasını doldurdu!

'nde ’den Başkanı aday adayı olan ve seçim yarışını partisinin aday gösterdiği 'ye kaptıran 'ın başına talih kuşu kondu. Erdoğan’ın şirketi CHP’li ’nden 25 milyon TL’lik iki ihale aldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2020
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CHP'Lİ BELEDİYEDEN İHALE KIYAĞI!

'den 'nde Başkanı aday adayı olan 'a talih kuşu kondu. Erdoğan, seçim yarışını partisinin aday gösterdiği 'ye kaptırdı. Başkan Hançerli, göreve gelir gelmez CHP'li rakibini unutmadı. Kurultay delegeliği de dahil birçok görevde bulunan Erdoğan'ın temizlik firması belediyeden üst üste iki ihale aldı. İlk önce 2 milyon 590 bin TL'lik, geçtiğimiz günlerde ise 24 milyon TL'lik bir ihale aldı.

, 3 Mart'ta "Avcılar İlçesi Kuzey Bölge Ve Nakli İle Üzere Araç Çalıştırılması İşi" ihalesinin duyurusunu yaptı. 20 Mart'ta yapılan ihaleye Bahattin Erdoğan'ın iki şirketi Erdoğanlar Temizlik ile Beş Kardeşler firması ortaklaşa tek teklif vererek katıldı.

24 milyon 100 bin TL'yle ortaklaşa teklif veren iki firmayla sözleşme yapıldı. "Avcılar İlçesi Sınırları İçerisinde Katı Atıkların Toplanması ve Nakli ile Kent Temizliği Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Çalıştırılması İşi" ihalesi için ise CHP'li Erdoğan'a ait şirkete 2 milyon 592 bin lira ödeme yapıldı.

Sabah

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