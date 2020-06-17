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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika mesajı: PKK'lılar topyekün kaçacaklar

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı , "Türkiye içerisindeki son terörist rakamını söyleyeceğim 438, İnşallah çok yakın bir zamanda 400'ün altına 300'ün altına, ondan sonra topyekün hepsinin kaçtığını göreceğiz" dedi.

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Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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BAKAN SOYLU'DAN FLAŞ MESAJ: TOPYEKÜN KAÇACAKLAR

İçişleri Bakanı EGM Kriminal Daire Başkanlığında yeni nesil kriminal inceleme aracı KIRAÇ'ın tanıtımına katıldı.

FLAŞ MESAJ: TOPYEKÜN KAÇACAKLAR

Burada konuşan Bakan Soylu, "Türkiye içerisindeki son terörist rakamını söyleyeceğim 438, İnşallah çok yakın bir zamanda 400'ün altına 300'ün altına, ondan sonra topyekün hepsinin kaçtığını göreceğiz" mesajını verdi.

"1966 YILINDAN İTİBAREN BEKÇİ KİMLİK SORAR"

Süleyman Soylu, "Çarşı ve mahalle bekçiliği bu ülkede 100 yıldan fazla zamandır, 1914'ten beri devam eden bir uygulamadır. Hepimiz çocukluğumuzdan beri biliriz ve tanırız filmlere, romanlara, edebiyat eserleri ve hatıralarımıza konulmuş, bizim hayatımızın bir parçası olan kolluk birimidir. Bekçi kimdir ve ne iş yapar diye sorsak üç aşağı beş yukarı size herkes aynı şeyleri söyler. Polis değildir, yardımcı birimdir, geceleri görev yapar, sokakları bekler, düdüğü vardır, tabancası vardır. Şüpheli gördüğü biri oldu mu durdurur, kim olduğunu sorar, kanunları vardır ve yönetmelikleri vardır, kılık kıyafetleri, 1966 yılından itibaren bekçi kimlik sorar." dedi.

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