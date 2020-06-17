17 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları İşte yerli kriminal araç 'KIRAÇ' | KIRAÇ'ın özellikleri ne? A Haber görüntüledi | VİDEO

İşte yerli kriminal araç 'KIRAÇ' | KIRAÇ'ın özellikleri ne? A Haber görüntüledi | VİDEO

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.06.2020 11:37
Güncelleme:17.06.2020 11:49
Yeni nesil kriminal inceleme aracı “KIRAÇ” için tanıtım töreni gerçekleşti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törende KIRAÇ'ın ilk 6 adeti emniyete teslim edildi. Peki, kriminal inceleme aracı 'Kıraç'ların özellikleri neler? İşte A Haberin özel haberi…

SON DAKİKA HABERİ: Yeni nesil kriminal inceleme aracı KIRAÇ ile Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerlerinin planlı ve etkili şekilde incelenebilmesi, delillerin emniyetli ve hızlı toplanması amaçlanıyor.



'KIRAÇ'LAR POLİSİN HİZMETİNDE

Araç, 4x4 ve 4x2 devir hızına sahip olarak yüzde 30 eğime tırmanabiliyor. Geniş alan aydınlatma kitine sahip Kıraç'ın içinde ofis, laboratuvar ve delil muhafaza bölümleri bulunuyor.

Kurtarma vincine de sahip olan araç, 360 derece kamera sistemiyle görüntü alabiliyor.


İşte yerli araç 'KIRAÇ'
İşte yerli araç 'KIRAÇ'
Koronayı tespit eden akıllı maske!
Koronayı tespit eden akıllı maske!
Düşmanın içine böyle nüfuz edecek
Düşmanın içine böyle nüfuz edecek
Tehlike ondan sorulur! İnsanlık için yeni dönem
Tehlike ondan sorulur! İnsanlık için yeni dönem
İKA ve İHA'larda yeni dönem!
İKA ve İHA'larda yeni dönem!
AV-8 KBRN için geri sayım
AV-8 KBRN için geri sayım
Türkiye'nin alanında ilk yerli ve milli ürünü
Türkiye'nin alanında ilk yerli ve milli ürünü
Başkan Erdoğan test etmişti! Göreve hazır
Başkan Erdoğan test etmişti! Göreve hazır
ASELSAN ve UMRAM tarafından üretildi! İlk yerli...
ASELSAN ve UMRAM tarafından üretildi! İlk yerli...
Türkiye'de bir ilk! ASELSAN üretiyor 8 ülkeye ihraç ediliyor
Türkiye'de bir ilk! ASELSAN üretiyor 8 ülkeye ihraç ediliyor
Koronalı hasta yaklaşınca uyarıyor! Türkler üretti
Koronalı hasta yaklaşınca uyarıyor! Türkler üretti
Taşınabilir yerli solunum cihazı üretildi
Taşınabilir yerli solunum cihazı üretildi
Daha Fazla Video Göster