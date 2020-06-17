İşte yerli kriminal araç 'KIRAÇ' | KIRAÇ'ın özellikleri ne? A Haber görüntüledi | VİDEO

Yeni nesil kriminal inceleme aracı “KIRAÇ” için tanıtım töreni gerçekleşti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törende KIRAÇ'ın ilk 6 adeti emniyete teslim edildi. Peki, kriminal inceleme aracı 'Kıraç'ların özellikleri neler? İşte A Haberin özel haberi…

SON DAKİKA HABERİ: Yeni nesil kriminal inceleme aracı KIRAÇ ile Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerlerinin planlı ve etkili şekilde incelenebilmesi, delillerin emniyetli ve hızlı toplanması amaçlanıyor.







'KIRAÇ'LAR POLİSİN HİZMETİNDE

Araç, 4x4 ve 4x2 devir hızına sahip olarak yüzde 30 eğime tırmanabiliyor. Geniş alan aydınlatma kitine sahip Kıraç'ın içinde ofis, laboratuvar ve delil muhafaza bölümleri bulunuyor.





Kurtarma vincine de sahip olan araç, 360 derece kamera sistemiyle görüntü alabiliyor.





