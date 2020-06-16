16 Haziran 2020, Salı
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MSB'den açıklama: Haftanin'de 4 terörist öldürüldü

Son dakika haberi... 'den yapılan açıklamada 'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Haftanin'de icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" denildi.

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Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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MSB'DEN AÇIKLAMA: HAFTANİN'DE 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TSK ve MİT koordinesinde kuzeyi Haftanin'de icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" denildi.

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