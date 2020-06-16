MSB'den açıklama: Haftanin'de 4 terörist öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Haftanin'de icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" denildi.

TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Haftanin'de icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak.#MSB #TSK pic.twitter.com/zQ0CKvfdKr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2020