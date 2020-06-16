Denizli'de dolap içinde yakalanmıştı! O FETÖ'cü yakalandı
Denizli'de dolap içerisindeyken yakalanan FETÖ'cü hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY üyeliğinden aranan ve evin yatak odasında dolap içinde gizli bölmede yakalanan B.B. tutuklandı.
Denizli'de gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda dolap içindeki gizli bölmede yakalanan B.B. tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyeliği suçundan aranan eski öğretmen B.B.'yi yakalanmak için harekete geçti. Dün düzenlenen operasyonda B.B., evinin yatak odasına yaptırdığı dolabın içindeki özel bölmede yakaladı.
Polisin yaptığı aramada, dolabın içindeki özel bölmenin fark edilmesi üzerine B.B. yakalandı. 2 kişinin içine sığabileceği genişlikteki bölgede yakalanıp, gözaltına alınan B.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
HÜCRE EVİNDE AYNI YÖNTEM
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt üyelerine saklanmaları çağrısı yapmasının ardından hücre evlerinde saklanan şüphelilerin bu tür yöntemlere başvurduğu öğrenildi.
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