16 Haziran 2020, Salı
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Denizli'de dolap içinde yakalanmıştı! O FETÖ'cü yakalandı

'de dolap içerisindeyken yakalanan 'cü hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda FETÖ/ üyeliğinden aranan ve evin yatak odasında dolap içinde gizli bölmede yakalanan B.B. tutuklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2020
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DENİZLİ'DE DOLAP İÇİNDE YAKALANMIŞTI! O FETÖ'CÜ YAKALANDI

'de gerçekleştirilen operasyonunda dolap içindeki gizli bölmede yakalanan B.B. tutuklandı.

FETÖ şüphelisi dolapta yakalandı FETÖ ŞÜPHELİSİ DOLAPTA YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/ soruşturması kapsamında örgüt üyeliği suçundan aranan eski öğretmen B.B.'yi yakalanmak için harekete geçti. Dün düzenlenen operasyonda B.B., evinin yatak odasına yaptırdığı dolabın içindeki özel bölmede yakaladı.

Polisin yaptığı aramada, dolabın içindeki özel bölmenin fark edilmesi üzerine B.B. yakalandı. 2 kişinin içine sığabileceği genişlikteki bölgede yakalanıp, gözaltına alınan B.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HÜCRE EVİNDE AYNI YÖNTEM
FETÖ elebaşı 'in örgüt üyelerine saklanmaları çağrısı yapmasının ardından hücre evlerinde saklanan şüphelilerin bu tür yöntemlere başvurduğu öğrenildi.

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