15 Haziran 2020, Pazartesi
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Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi! İşte o operasyonun görüntüleri

Valiliği, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ve 5 'lı teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyona ilişkin görüntüleri basınla paylaştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.06.2020
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İŞTE O OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ

Kayıtlarda iki gün önce Eruh ilçesinin Ciraf mevkisinde düzenlenen hava destekli operasyonda teröristlerce kullanılan mağara ve sığınakların imha edildiği görülüyor.

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