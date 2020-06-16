MSB açıkladı: 2 terörist ani hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre; Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesine ani hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre; 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlar ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Açıklamada ani hava harekatı ile 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:
"Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği ani hava harekâtı neticesinde başarıyla etkisiz hale getirildi."
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