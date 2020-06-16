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MSB açıkladı: 2 terörist ani hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

dakika haberine göre; 'ın kuzeyinde bulunan bölgesine ani hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre; 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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'ndan 'ın kuzeyinde devam eden operasyonlar ile ilgili bir dakika açıklaması geldi. Açıklamada ani hava harekatı ile 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB açıkladı: 2 terörist ani hava harekatıyla etkisiz hale getirildi MSB AÇIKLADI: 2 TERÖRİST ANİ HAVA HAREKATIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

"Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi bölgesinde tespit edilen 2 'lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği ani hava harekâtı neticesinde başarıyla etkisiz hale getirildi."

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