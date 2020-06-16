KPSS 2020/8 tercih kılavuzu: Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak?
KPSS 2020/8 tercih kılavuzu yayımlandı. İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih işlemleri başladı. Tercih kılavuzu ile birlikte şartlar ve kadro dağılımı belli oldu. Alımların 2 bin 302'sinin hemşire kadrosuna yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak? İşte KPSS 2020/8 tercih kılavuzu...
Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek sağlık personeli alımı için tercih işlemleri başladı. KPSS puanıyla atanacak sözleşmeli personelin 2 bin 302'si hemşire, 60'ı ebe ve 606'sı sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olacak. Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak? İşte KPSS 2020/8 tercih kılavuzu...
KPSS 2020/8 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
ÖSYM tarafından KPSS 2020/8 tercih kılavuzu erişime açıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak tercih kılavuzuna ulaşabilirsiniz.
KPSS 2020/8 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...
TERCİHLER NASIL YAPILIR?
Adaylar tercih işlemlerini, 16-22 Haziran tarihlerinde tercih kılavuzunda belirtilen kurallara uygun olarak ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.
ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
Resmi Gazete'de yer alan atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:
Diyetisyen 8 (Lisans), Ebe 60 (Lisans), Fizyoterapist 8 (Lisans), Hemşire 1929 (Lisans), Hemşire 373 (Ortaöğretim), Psikolog 8 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 8 (Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 100 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 17 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 48 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 14 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 175 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 228 (Ön Lisans), Toplam 2021 (Lisans), 606 (Ön Lisans), 373 (Ortaöğretim), Genel Toplam (3000).
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?
Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
57 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.
KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.
Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.
Durumu "Başvuru Genel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.
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