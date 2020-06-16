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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

Son dakika haberi... , Başkan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.

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Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE KRİTİK TOPLANTI

, Başkan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.

Toplantıya; Kurul üyeleri , , , , ve Yıldırım Akbulut katıldı.




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