Özrü kabahatinden büyük! FOX'un dayakçı sunucusu İsmail Küçükkaya'dan eski eşe şiddete "sus payı"
FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya’nın evlilikleri boyunca üç kez şiddet uyguladığı eski eşi Eda Demirci; dilinden kadın hakları, adalet, eşitlik kelimeleri düşmeyen ve her fırsatta Atatürkçülüğün arkasına sığınan İsmail Küçükkaya'nın kendisine uyguladığı şiddeti anlatmış, Küçükkaya'ya tepkiler çığ gibi büyümüştü. Tepkilerin ardından adeta özrü kabahatinden büyük bir açıklamada bulunan İsmail Küçükkaya, şiddet uyguladığı eşi için "550 bin liraya anlaşmıştık, konuşmaması gerekirdi." dedi.
Youtube üzerinden katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Demirci, İsmail Küçükkaya ile geçirdiği evliliği süresince yaşadıklarını anlattı. Öğretmen olduğu için aşağılandığını, Küçükkaya tarafından çok kez aldatıldığını ve aldatmaları yakalayınca psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü söyleyen Demirci, üzüntüden göğüs kanseri olduğunu söyledi.
KÜÇÜKKAYA'DAN ŞİDDETE "SUS PAYI"
Tepkilerin ardından İsmail Küçükkaya, eski eşinin iki gündür gündemde geniş yer bulan açıklamaları hakkında avukatları Kezban Hatemi ve Nezihe Hıdıroğlu aracılığıyla bir açıklamada bulundu.
Açıklamada; Eda Demirci ve İsmail Küçükkaya'nın boşanmasının 6 ay önce kesinleştiği ve yapılan 550 bin liralık anlaşma gereği tarafların bir diğerinin izni olmadan basın kuruluşlarına hakkında açıklama yapamayacağı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca; Eda Demirci hakkında bu protokole uymayarak yaptığı açıklamalar nedeniyle hukuki ve cezai başvuruların yapılacağı ifade edildi ve genç kadının iddialarının gerçek dışı olduğu söylendi.
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