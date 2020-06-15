15 Haziran 2020, Pazartesi
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Türk ve İtalyan denizaltıları Akdeniz'de

, ve İtalya'ya ait denizaltıların 'de birlikte eğitim gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "karşılıklı iş birliğinin artırılması sağlandı" denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.06.2020
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TÜRK VE İTALYAN DENİZALTILARI AKDENİZ'DE

Milli Savunma Bakanlığınca, 'de Türk ve İtalyan Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltılarla deniz eğitimleri gerçekleştirildiği bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Akdeniz'in en etkin denizaltı filolarına sahip iki deniz kuvveti arasında icra edilen eğitimlerle karşılıklı iş birliğinin artırılması sağlandı." ifadesi kullanıldı.

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