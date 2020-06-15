Türk ve İtalyan denizaltıları Akdeniz'de
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve İtalya'ya ait denizaltıların Akdeniz'de birlikte eğitim gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "karşılıklı iş birliğinin artırılması sağlandı" denildi.
Milli Savunma Bakanlığınca, Akdeniz'de Türk ve İtalyan Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltılarla deniz eğitimleri gerçekleştirildiği bildirildi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Akdeniz'in en etkin denizaltı filolarına sahip iki deniz kuvveti arasında icra edilen eğitimlerle karşılıklı iş birliğinin artırılması sağlandı." ifadesi kullanıldı.
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