Eda Demirci'nin maskesini düşürdüğü Fox TV sunucu İsmail Küçükkaya'ya tepki yağıyor: Utanmaz

FOX TV'nin haber sunucu İsmail Küçükkaya, 'kadınlara çiçek alın' diye öğütte bulunurken, kendi eşine uyguladığı şiddet akıllara durgunluk verdi. Eda Demirci, katıldığı bir yayında eski eşi Küçükkaya tarafından kendisine yaşatılan dehşet anlarını anlattı. Kabus gibi geçen evlilik süreciyle ilgili konuşan Demirci, "kadına şiddet" konusunda duyar kasan İsmial Küçükkaya'nın maskesini de düşürdü. Uğradığı şiddet nedeniyle yaşadığı üzüntüden dolayı kanser olduğunu söyleyen Demirci, zor günler geçirdiğini söyledi ve Küçükkaya'nın kendisine üç ayrı tazminat davası açtığını belirtti. Bugün de Instagram üzerinden acılarını haykıran Eda Demirci, Cumhurbaşkanlığından, Aile ve Çalışma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı'ndan yardım talebinde de bulundu. Özür dilemek yerine 3 ayrı tazminat davası açan Küçükkaya'ya sosyal medyadan "Yazıklar olsun sana adam diyene, utanmaz" gibi tepki mesajları yağarken, Demirci'ye "Yanındayız" diyerek destek mesajları geldi. İşte o paylaşımlardan bazıları...