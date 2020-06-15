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Haberler Galeri Eda Demirci'nin maskesini düşürdüğü Fox TV sunucu İsmail Küçükkaya'ya tepki yağıyor: Utanmaz

Eda Demirci'nin maskesini düşürdüğü Fox TV sunucu İsmail Küçükkaya'ya tepki yağıyor: Utanmaz

FOX TV'nin haber sunucu İsmail Küçükkaya, 'kadınlara çiçek alın' diye öğütte bulunurken, kendi eşine uyguladığı şiddet akıllara durgunluk verdi. Eda Demirci, katıldığı bir yayında eski eşi Küçükkaya tarafından kendisine yaşatılan dehşet anlarını anlattı. Kabus gibi geçen evlilik süreciyle ilgili konuşan Demirci, "kadına şiddet" konusunda duyar kasan İsmial Küçükkaya'nın maskesini de düşürdü. Uğradığı şiddet nedeniyle yaşadığı üzüntüden dolayı kanser olduğunu söyleyen Demirci, zor günler geçirdiğini söyledi ve Küçükkaya'nın kendisine üç ayrı tazminat davası açtığını belirtti. Bugün de Instagram üzerinden acılarını haykıran Eda Demirci, Cumhurbaşkanlığından, Aile ve Çalışma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı'ndan yardım talebinde de bulundu. Özür dilemek yerine 3 ayrı tazminat davası açan Küçükkaya'ya sosyal medyadan "Yazıklar olsun sana adam diyene, utanmaz" gibi tepki mesajları yağarken, Demirci'ye "Yanındayız" diyerek destek mesajları geldi. İşte o paylaşımlardan bazıları...

Giriş Tarihi: 15.06.2020 13:35 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 13:56
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Eda Demirci'nin maskesini düşürdüğü Fox TV sunucu İsmail Küçükkaya'ya tepki yağıyor: Utanmaz GALERİ DEVAM EDİYOR

Ekranlarda kadına şiddet konusunda ahkam kesen, öğretmenlere sahip çıkarak atama konusunda destek olan ve onları el üstünde tutmamız gerektiğini söyleyen, her fırsatta Atatürkçülük maskesinin ardına sığınan FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın maskesi, eski eşi Eda Demirci'nin anlattıkları sonrası düştü.

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Eda Demirci'nin maskesini düşürdüğü Fox TV sunucu İsmail Küçükkaya'ya tepki yağıyor: Utanmaz

Youtube üzerinden katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Demirci, İsmail Küçükkaya ile geçirdiği evliliği süresince yaşadıklarını anlattı. Öğretmen olduğu için aşağılandığını, Küçükkaya tarafından çok kez aldatıldığını ve aldatmaları yakalayınca psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü söyleyen Demirci, üzüntüden göğüs kanseri olduğunu itiraf etti.

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Eda Demirci'nin maskesini düşürdüğü Fox TV sunucu İsmail Küçükkaya'ya tepki yağıyor: Utanmaz

"SEN BİR ÖĞRETMENSİN" DİYEREK KÜÇÜMSEDİ
Sunduğu haber programında sürekli olarak öğretmenlere saygı ve sevgi gösterilmesi gerektiğini söyleyen ve onlara hak ettikleri değerin verilmediğini söyleyen Küçükkaya'nın eski eşini "Sen bir öğretmensin" diyerek aşağıladığı ortaya çıktı. Küçükkaya'nın ünlü olmasını kullandığını söyleyen Eda Demirci, "Sen bir öğretmensin ben İsmail Küçükkaya'yım. Farkında değilsin herhalde" diyerek kendisine hakaret ettiğini söyledi.

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Eda Demirci'nin maskesini düşürdüğü Fox TV sunucu İsmail Küçükkaya'ya tepki yağıyor: Utanmaz

"BAŞKA KADINLARLA MESAJLAŞIP FOTOĞRAFLARINI ATIYOR"
Küçükkaya ile evli kaldığı süre boyunca aldatıldığını da açıklayan Demirci, FOX sunucusunun başka kadınlarla mesajlaşarak onlara fotoğraflar attığını açıkladı. Küçükkaya'nın başka kadınlarla mesajlaşmalarını yakaladığını itiraf eden Demirci, "Dışarı çıkdığında başka kadınlarla mesajlaşıyor. Onlara fotoğraflarını atıyor, onlar da ona atıyor." dedi.

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Eda Demirci'nin maskesini düşürdüğü Fox TV sunucu İsmail Küçükkaya'ya tepki yağıyor: Utanmaz

" 'SENİN YÜZÜNÜ DAĞITIRIM' DEDİ, SONUNDA YAPTI"
Evliliği süresinde psikolojik şiddetin yanı sıra fiziksel şiddete uğradığını da belirten talihsiz kadın, Küçükkaya'nın suratına yumruk attığını açıkladı. Bir tartışma sırasında Küçükkaya'nın kendisine "Eda inan şu pozisyonum olmasa senin ağzını yüzünü dağıtırdım" dediğini söyleyen Demirci, üçüncü kavgalarında yüzüne yumruk yediğini söyledi.