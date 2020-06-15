Haliç’teki rezaletin su altı görüntüleri yürekleri burktu!
İstanbul’un Altın Boynuzu olarak adlandırılan Haliç’in kirliliği hakkında 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde AK Parti Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte dalgıçlar Haliç’in derinliklerine daldı. Bu görüntüleri 10 gün sonra sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Yıldız, “10 gün önce #DünyaÇevreGünü vesilesiyle bir etkinlik yapma ümidiyle Haliç’e daldık ama karşılaştığımız görüntü çok kötüydü. Birkaç gün sonra Haliç’in yüzeyi simsiyah oldu. Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan belliydi” dedi. Sabah Gazetesinden Damla Kaya'nın özel haberine ilişkin detaylar...
Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Ekrem İmamoğlu 10 ay içerisinde Haliç'i 1990'lı yıllara döndürdü. Sosyal medyadan Haliç'in kirliliğine dair birçok tepki mesajı da yazıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Haliç'in temizlenmesi için kolları sıvadı. Bugün Haliç'ten su örneği alan bakanlık nasıl bir çalışma yapacağına dair ön incelemeye başladı.
KİRLİLİĞİ 10 GÜN ÖNCE GÖRÜNTÜLEDİ
AK Parti Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise sosyal medya hesabından Haliç'in kirliliği hakkında bir video paylaştı.
Bu videoda Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'ın da dalgıçlarla birlikte Haliç'in derinliklerine daldığı görüldü. Başkan Yıldız, 10 gün önce yani 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde dalgıçlarla birlikte Haliç'in derinliklerindeki kirliliği görüntülemiş oldu.
PERŞEMBE'NİN GELİŞİ ÇARŞAMBA'DAN BELLİYDİ
Başkanı Yıldız, bu kirliliğin görüntülerini paylaşarak sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Telefonunuzun ekran ayarlarıyla oynamayın, görüntüler gerçek! 10 gün önce #DünyaÇevreGünü vesilesiyle bir etkinlik yapma ümidiyle Haliç'e daldık ama karşılaştığımız görüntü çok kötüydü. Birkaç gün sonra Haliç'in yüzeyi simsiyah oldu. Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belliydi."
DAMLA KAYA - SABAH
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