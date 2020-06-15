15 Haziran 2020, Pazartesi
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Haliç’teki rezaletin su altı görüntüleri yürekleri burktu!

’un Altın Boynuzu olarak adlandırılan ’in kirliliği hakkında 5 Haziran ’nde AK Parti Beyoğlu Belediye Başkanı ile birlikte dalgıçlar Haliç’in derinliklerine daldı. Bu görüntüleri 10 gün sonra hesabından paylaşan Başkan Yıldız, “10 gün önce #DünyaÇevreGünü vesilesiyle bir etkinlik yapma ümidiyle Haliç’e daldık ama karşılaştığımız görüntü çok kötüydü. Birkaç gün sonra Haliç’in yüzeyi simsiyah oldu. Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan belliydi” dedi. Sabah Gazetesinden 'nın özel haberine ilişkin detaylar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.06.2020
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HALİÇ’TEKİ REZALETİN SU ALTI GÖRÜNTÜLERİ YÜREKLERİ BURKTU!

Cumhuriyet Halk Partili () 10 ay içerisinde 'i 1990'lı yıllara döndürdü. Sosyal medyadan Haliç'in kirliliğine dair birçok tepki mesajı da yazıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Haliç'in temizlenmesi için kolları sıvadı. Bugün Haliç'ten su örneği alan bakanlık nasıl bir çalışma yapacağına dair ön incelemeye başladı.

Haliç’teki rezaletin su altı görüntüleri yürekleri burktu! HALİÇ’TEKİ REZALETİN SU ALTI GÖRÜNTÜLERİ YÜREKLERİ BURKTU!

KİRLİLİĞİ 10 GÜN ÖNCE GÖRÜNTÜLEDİ

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkanı ise hesabından Haliç'in kirliliği hakkında bir video paylaştı.

Bu videoda Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'ın da dalgıçlarla birlikte Haliç'in derinliklerine daldığı görüldü. Başkan Yıldız, 10 gün önce yani 5 Haziran 'nde dalgıçlarla birlikte Haliç'in derinliklerindeki kirliliği görüntülemiş oldu.

PERŞEMBE'NİN GELİŞİ ÇARŞAMBA'DAN BELLİYDİ

Başkanı Yıldız, bu kirliliğin görüntülerini paylaşarak sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Telefonunuzun ekran ayarlarıyla oynamayın, görüntüler gerçek! 10 gün önce #DünyaÇevreGünü vesilesiyle bir etkinlik yapma ümidiyle Haliç'e daldık ama karşılaştığımız görüntü çok kötüydü. Birkaç gün sonra Haliç'in yüzeyi simsiyah oldu. Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belliydi."

DAMLA KAYA - SABAH

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