15 Haziran 2020, Pazartesi
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Aracıyla çarpıp kaçtığı yaşlı adamı öldürdü! 6 yıl hapsi isteniyor

’te aracıyla seyir halinde ilerleyen genç adam, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Sürücü, yerinde durmadan hızla kaçarken, yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. kameralarından tespit edilerek yakalanan şoför hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sabah Gazetesi'nden 'ın özel haberine ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi: 15.06.2020
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ARACIYLA ÇARPIP KAÇTIĞI YAŞLI ADAMI ÖLDÜRDÜ!

'da aracıyla seyir halinde olan genç adam, üzerinde gittiği sırada otobüsün önünden karşıdan karşıya geçmeye çalışan Şerafettin V.'ye (69) çarptı. Kazayı yapan Doğuş D. (23) ise durup yardım çağırmak yerine hızla olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan yaşlı adam, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Emniyet güçleri kazaya neden olan Doğuş D.'yi yakalamak için çevrede bulunan kameralarını inceleme altına aldı. Doğuş D. olayının üzerinden 2 gün sonra karakola gelerek teslim olarak Şerafettin V.'ye kendisinin çarptığını itiraf etti.

ALKOLLÜ OLUP OLMADIĞI TESPİT EDİLEMEDİ

Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan genç adam hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık soruşturma kapsamında kazanın incelenmesi için dosyaya bilirkişi atadı. Bilirkişinin hazırladığı raporda ise Şerafettin V.'ye çarpan Doğuş D.'nin kazanın üzerinden 2 gün sonra teslim olmasından dolayı alkol alıp almadığını tespit edilemediğine yer verildi.

6 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Bilirkişi tarafından hazırlanan raporun sonuç kısmında kazaya neden olan Doğuş D.'nin tali kusurlu olduğu ifade edilirken yürütülen soruşturma sonunda genç adam hakkında 'Taksirle Ölüme Neden Olma' suçu kapsamında 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Doğuş D., ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

ATAKAN IRMAK - SABAH

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