Bingöl'de 193 artçı deprem meydana geldi
AFAD, Bingöl'de meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremlerin yaşandığını açıkladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, toplam 193 artçı depremin meydana geldiği belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında 3'ü 4'den büyük 193 artçının yaşandığını bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "14.06.2020 tarihi saat 17.24'te Bingöl ili Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, deprem ayrıca Erzurum, Erzincan, Tunceli, Malatya, Şanlıurfa ve çevre illerde de hissedilmiştir. Meydana gelen deprem sonrası 3'ü 4 üzeri olmak üzere 193 artçı deprem meydana gelmiştir" denildi.
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