15 Haziran 2020, Pazartesi
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Bingöl'de 193 artçı deprem meydana geldi

, Bingöl'de meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremlerin yaşandığını açıkladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, toplam 193 artçı depremin meydana geldiği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 15.06.2020
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BİNGÖL'DE 193 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki sonrasında 3'ü 4'den büyük 193 artçının yaşandığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "14.06.2020 tarihi saat 17.24'te Bingöl ili Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde bir meydana gelmiş, deprem ayrıca , , , , ve çevre illerde de hissedilmiştir. Meydana gelen deprem sonrası 3'ü 4 üzeri olmak üzere 193 artçı deprem meydana gelmiştir" denildi.

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