Yalova merkezli 6 ilde FETÖ Operasyonu: 10 kişi gözaltında
Yalova merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sözde Askeri Mahrem Yapılanması içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilere yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yalova merkezli operasyon kapsamında 2 aktif subay, 5 aktif astsubay, 3 emekli astsubay olmak üzere toplam 10 şahıs gözaltına alındı. Tahkikatın devam ettiği ek gözaltıların olabileceği bildirildi.
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