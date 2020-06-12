Eskişehir’de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Eskişehir’de FETÖ/PDY'nin 'Hava Kuvvetleri yapılanması'na yönelik operasyonda, 7 muvazzaf gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7 muvazzaf subay ve astsubayın 'Hava Kuvvetleri yapılanması'nda yer aldığını tespit etti.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Savcılık talimatıyla evlerinde gözaltına alınan 7 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. İfadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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