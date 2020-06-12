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Eskişehir’de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

’de /'nin ' yapılanması'na yönelik operasyonda, 7 muvazzaf gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
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FETÖ BASKINI! 7 MUVAZZAFA ŞOK

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, /'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7 muvazzaf subay ve astsubayın ' yapılanması'nda yer aldığını tespit etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Savcılık talimatıyla evlerinde gözaltına alınan 7 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. İfadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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