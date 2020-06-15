Adana Valiliği'nden son dakika açıklaması! Adana'ya giriş ve çıkışlar yasaklandı mı?
Son dakika haberi... Adana'ya giriş ve çıkışlar yasaklandı mı? Adana girişler ne zaman açılacak? Adana Valiliği tarafından toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, protesto ve oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser ve şenlik gibi eylem ve etkinlikler ile kente giriş ve çıkışlar konusunda açıklama geldi. Peki, Adana giriş çıkış yasak mı? Adana'ya girişler yasaklandı mı? İşte son gelişmeler...
Son dakika haberi... Adaana'ya giriş çıkış yasaklandı mı? Adana'ya girişler ne zaman açılacak? Adana Valiliği tarafından gösteri ve yürüyüşler ile kente giriş ve çıkışlar konusunda açıklama geldi. Bu açıklamaların ardından vatandaşlar, Adana'ya giriş ve çıkışlar yasaklandı mı, gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. Konu ile ilgili merak edilen soruların yanıtına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Adana giriş çıkış yasak mı? Adana'ya girişler yasaklandı mı? İşte cevaplar...
ADANA'YA GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAKLANDI MI?
Adana Valiliği toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, protesto ve oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser ve şenlik gibi eylem ve etkinlikler ile kente giriş ve çıkışların bugünden itibaren 15 gün sınırlandırıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, milletvekillikleri düşürülen CHP'li Kadri Enis Berberoğlu ile HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla kentte ve bazı illerde toplanma çağrıları yapıldığı anımsatıldı.
Bu tür eylemlerin düzenlenmesiyle karşıt görüşlü gruplar arasında gerginlik yaşanabileceği, şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin zafiyete uğrayabileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Basın açıklamalarının yalnızca parti binaları içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama, park ve bahçelere çadır ve stant kurulması gibi eylem ve etkinliklerle hastalığın yayılmasına neden olacağından müsaade edilmemesi, milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların ilimize giriş ve çıkışları Adana İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin kararıyla yarından (15 Haziran) itibaren 15 gün sınırlandırılmıştır. "
Açıklamada, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, protesto ve oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser ve şenlik gibi eylem ve etkinliklerin de yarından (15 Haziran) itibaren 15 gün sınırlandırıldığı ifade edildi.
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