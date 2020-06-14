14 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bingöl'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bingöl'de

'de meydana gelen depremin ardından , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile depremin meydana geldiği Bingöl'e geldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.06.2020 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020
ABONE OL
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY BİNGÖL'DE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 'e gelen Oktay'ı Bingöl Havalimanı'nda Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ile öteki yetkililer karşıladı.

Oktay ile bakanlar Soylu ve Kurum, depremin meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunacak.

Oktay'a, bakanlar Soylu ve Kurum'un yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Genel Başkan Yardımcısı , AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da eşlik ediyor.

Bingöl'de depremin ardından çekilen fotoğraflar gündem oldu BİNGÖL'DE DEPREMİN ARDINDAN ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR GÜNDEM OLDU

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA