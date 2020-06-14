Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bingöl'de
Bingöl'de meydana gelen depremin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile depremin meydana geldiği Bingöl'e geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bingöl'e gelen Oktay'ı Bingöl Havalimanı'nda Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ile öteki yetkililer karşıladı.
Oktay ile bakanlar Soylu ve Kurum, depremin meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunacak.
Oktay'a, bakanlar Soylu ve Kurum'un yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da eşlik ediyor.
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