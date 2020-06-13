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İstanbullu hayretler içerisinde kaldı! Haliç için böyle isyan ettiler...
CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda 10 ay içerisinde İstanbul'un en önemli yerlerinden biri olan Haliç'i kirletmeyi başardı. 90'lı yılların Haliç görüntülerini aratmayan kirliliği gören İstanbullu hayretler içerisinde kalırken, AK Partili başkanlar da sosyal medyadan tepki mesajları attı.
Giriş Tarihi: 13.06.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 09:26
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