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İstanbullu hayretler içerisinde kaldı! Haliç için böyle isyan ettiler...

CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda 10 ay içerisinde İstanbul'un en önemli yerlerinden biri olan Haliç'i kirletmeyi başardı. 90'lı yılların Haliç görüntülerini aratmayan kirliliği gören İstanbullu hayretler içerisinde kalırken, AK Partili başkanlar da sosyal medyadan tepki mesajları attı.

Giriş Tarihi: 13.06.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 09:26
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İstanbullu hayretler içerisinde kaldı! Haliç için böyle isyan ettiler... GALERİ DEVAM EDİYOR

CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geldiği günden bugüne kadar 10 ay içerisinde İstanbul'un nadide yerlerinden olan Haliç'i kirletmeyi başardı. 90'lı yılların Haliç görüntülerini aratmayan kirliliği gören İstanbullu Haliç'in temizlenmemesine tepki gösterdi.

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İstanbullu hayretler içerisinde kaldı! Haliç için böyle isyan ettiler...

Sosyal medyada yer alan Haliç'in kirli haline dair görüntülere karşı hayretler içerisinde kaldı. Sosyal medyada da bu duruma tepki mesajları atıldı. AK Partili isimler de tertemiz olan Haliç'in 10 ay içerisinde kirletilmiş haline tepki verdi. İşte o iletiler:

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İstanbullu hayretler içerisinde kaldı! Haliç için böyle isyan ettiler...

"HALİÇ PIRIL PIRILDI"

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Haliç'in temiz olan hali ile kirli olan halini gösteren fotoğrafları paylaşarak, "İçler acısı öncesi/sonrası fotoğraflar... Pırıl pırıl teslim ettiğimiz Altın Boynuz Haliç siyaha bürünmüş!" dedi.

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İstanbullu hayretler içerisinde kaldı! Haliç için böyle isyan ettiler...

"BİR YILDA KİRLETTİLER"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sosyal medya hesabından Haliç'in kirli haline tepki gösterdi. Prof. Dr. Birpınar, "Kirletmek kolay, temizlemek zordur. Bazen 25 yılda temizleyip koruduğunuz bir yeri, 1 yılda kirletebilirler. Onun için sürekli çevre yatırımı ve koruması şarttır. Aksi takdirde yılların kazanımları yok olur gider. Denizlerdeki canlı hayatın geri dönmesi yıllar alır. Tedbir şart!" dedi.

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İstanbullu hayretler içerisinde kaldı! Haliç için böyle isyan ettiler...