İstanbullu hayretler içerisinde kaldı! Haliç için böyle isyan ettiler...

"BİR YILDA KİRLETTİLER"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sosyal medya hesabından Haliç'in kirli haline tepki gösterdi. Prof. Dr. Birpınar, "Kirletmek kolay, temizlemek zordur. Bazen 25 yılda temizleyip koruduğunuz bir yeri, 1 yılda kirletebilirler. Onun için sürekli çevre yatırımı ve koruması şarttır. Aksi takdirde yılların kazanımları yok olur gider. Denizlerdeki canlı hayatın geri dönmesi yıllar alır. Tedbir şart!" dedi.