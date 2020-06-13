Milli Savunma Bakanlığı Libya’dan ilk kez fotoğraf paylaştı! Hafter milislerinin döşediği mayınlar temizleniyor
Milli Savunma Bakanlığı, darbeci General Hafter'in, Libya'da işgal ettiği bölgelerin kurtarılmasıyla birlikte Hafter milislerinin döşedikleri mayınların Türk Silahlı Kuvvetleri bomba imha uzmanları ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha (METİ) timleri tarafından temizlenmeye başlandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, darbeci General Hafter'in, Libya'da işgal ettiği bölgelerin kurtarılmasıyla birlikte Hafter milislerinin döşedikleri mayınların teker teker temizlenmeye başlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin davetiyle bölgede Libya ordusuna eğitim ve danışmanlık desteği veren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, masum sivillerin zarar görmemesi ve evlerine dönebilmeleri için mayın ve tuzaklanmış patlayıcıları temizlik çalışmalarına başladı. İşgalden kurtarılan bölgelerde sivillerin evlerine emniyetle dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri bomba imha uzmanları ve METİ timleri tarafından darbeci Hafter Güçlerince döşenmiş tuzaklı patlayıcılar ve mayın sistemlerinin temizlenmesi ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına başlandı" denildi.
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