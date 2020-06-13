Son dakika: Eğlence mekanları ne zaman açılıyor? Nargile kafeler ne zaman açılacak?
Son dakika haberi... Eğlence mekanları ve nargile kafeler ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında eğlence mekanları ve nargile kafeler 16 Mart itibarıyla geçici süreliğine kapatılmıştı. 1 Haziran'da bazı işletmelerin yeniden faaliyete geçmesi ile birlikte eğlence yerlerinin açılacağı tarih araştırılmaya başlandı. Başkan Erdoğan konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, eğlence mekanları ne zaman açılıyor? Nargile kafeler ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...
Son dakika... Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Türkiye'de kontrollü normal hayata geçiş sürecinde bazı işletmeler yeniden faaliyetlerine başladı. 1 Haziran itibarıyla çay bahçeleri, kafeler gibi kapalı olan işletmeler yeniden kapılarını açtı. 1 Temmuz'da düğün salonlarının da açılacağının açıklanmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de, eğlence yerleri ve nargile kafeler oldu. Konu ile ilgili son açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gedi. Peki, eğlence mekanları ne zaman açılıyor? Nargile kafeler ne zaman açılacak?
EĞLENCE MEKANLARI VE NARGİLE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecek." dedi. Bu yerlerin açılacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
EĞLENCE MEKANLARINA MASKESİZ MÜŞTERİ ALINMAYACAK
Sağlık Bakanlığı, yayınladığı genelge ile 1 Haziran'da kapılarını açacak işletmelerde uyulması gereken kuralları açıkladı. Bun göre;
*Valeler tarafından eldiven kullanılmamalıdır, her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra eller alkol bazlı el dezenfektanı ile temizlenmelidir.
*Valeler araçlara maskesiz binmemelidir.
*Misafirlere tesise girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamalıdır. 380C'den yüksek ateş ölçümlerinde, misafir işletmeye alınmayarak, tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurması sağlanır.
*Tesis girişlerinde el antiseptiği bulundurulur ve misafirlerin ellerini antiseptikle temizlemelerinden sonra girişleri sağlanır.
*Maskesiz müşteri içeri alınmaz. Misafirin yanında yoksa verilmek üzere maske bulundurulmalıdır, misafirlerin yeme-içme faaliyeti dışında ve masadan her kalktıklarında maske takması sağlanır.
*Asansörlerin içine 1'er metre ara ile sosyal mesafe yer işaretleri yapılarak, toplam kapasitesinin üçte birini geçmemek kaydıyla kapasitesi belirlenmeli ve yazılı/görsel bilgilendirme yapılmalıdır.
EĞLENCE MEKANLARI HER MASADA EL ANTİSEPTİĞİ BULUNACAK
*Yemek salonları, giriş alanı ve holü, ilave salonlar gibi genel alan kullanımları ve açık alanlar dahil tesisin tamamı sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenmelidir. Tesisin içinde veya dışarısında sıra oluşabilecek her yerde (lavabo önleri, varsa sigara içme alanları vb.) 1,5 metre ara ile sosyal mesafe işaretlemeleri yapılmalıdır.
*Sosyal mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı aileden olan veya bir grup olarak gelen misafirler arasında uygulanmaz.
Yemek servisi verilen masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenmelidir. Grup halinde gelen müşteriler için masa birleştirmeleri yapıldığı takdirde diğer masalarla aradaki 1,5 metre mesafe korunacak şekilde yapılmalıdır.
*Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanmalıdır. Masa yanlarına sandalye konulmaz ve masa yanlarına oturma düzeni oluşturulmaz.
*Karşılıklı oturmada masa eni 70 cm'den küçük masalarda çapraz oturma düzeni uygulanmalı veya karşılıklı oturma mesafesinin arttırılması amacıyla iki masa birleştirilerek kullanılmalıdır.
*Bütün masa düzeni kuralları masa şekline bakılmaksızın (kare, dikdörtgen veya daire) her masa için uygulanır.
*Yan yana tek kişilik oturma düzeni olan bar masası şeklindeki masalarda sandalyeler arası mesafe 1 metre olacak şekilde düzenlenmelidir. Personel ile müşterinin doğrudan yüz yüze kaldığı bar masaları kullanılmamalıdır.
*Her masada el antiseptiği veya kolonya bulundurulmalıdır.
*Servis personeli, servis esnasında mesafe kurallarını korumaya ve temastan kaçınmaya özen gösterir.
*Açık büfe uygulaması yapılması halinde açık büfenin misafir tarafına misafir erişimini engelleyecek şekilde pleksiglas veya benzeri bariyer yapılmalı, servis ise mutfak personeli tarafından sunulmalıdır.
*Çay/kahve makinesi, su sebilleri, içecek makinesi gibi araçların kaldırılmalı veya misafire servis elemanı aracılığıyla servis yapılmalıdır.
*Yemek masaları ve sandalyeler, servis malzemeleri, şeker, tuz, baharat, peçete, menü gibi malzemelerin her misafir kullanımından sonra silinerek uygun şekilde temizliği ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Mümkünse tek kullanımlık şeker, tuz, baharat, peçete kullanılmalıdır.
*Mümkün olduğunca, temassız ödeme alınmalı, temaslı post cihazı kullanılması halinde, her kullanımdan sonra cihazın %70'lik alkol ile silinerek temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.
*Genel kullanım alanlarının ve genel müşteri tuvaletlerinin girişlerinde, geniş salonların farklı yerlerinde el antiseptiği bulundurulmalıdır.
*Genel tuvaletlerin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenmelidir. Düzenlenememesi halinde giriş kapılarının kollarının sık sık dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.
*Tesis içerisinde çocuklara ayrılmış oyun odaları hizmete açılmaz.
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