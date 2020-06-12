Son dakika: FETÖ'ye şok! İstanbul merkezli 8 ilde ByLock operasyonu
Son dakika haberine göre; İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 40 şüpheliden 28'i yakalandı.
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 40 şüpheliden 28'i gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı belirlenen ve konuşma içerikleri çözümlenen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İstanbul merkezli 8 ilde 40 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 28'i yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 12 zanlının da yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
FETÖ FİRARİSİ ZEKERİYA ÖZ’ÜN HESABINDA 10 MİLYON DOLARLIK PARA AKIŞI! 17-25 ARALIK SORUŞTURMALARINDAN BİR GÜN ÖNCE YAŞANMIŞ
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan startı verecek! Dünyada sayılı ülkede var
- TSK'dan Akdeniz'de gövde gösterisi!
- Türkiye'den ABD'ye 'Metin Topuz' tepkisi
- Sevda Noyan için istenen ceza belli oldu!
- Meclis'te 10 kişide virüs tespit edildi
- ATA AÖF final sınavı ne zaman?
- Korkak Hafter barışı 9 kez baltaladı!
- Haliç 90'lara geri döndü: Çöp ve çamura boğuldu!
- Sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz firmalar
- Twitter'dan ifade özgürlüğüne sansür!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 0,64-0,74 konut kredisi yapılandırma var mı? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi başvuru nasıl yapılır?
- ATA AÖF final sınav takvimi: 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman? İşte sınav tarihleri...
- Son dakika: Sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz içecek firmaları hangileri? Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi
- Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: At eti, eşek eti, kanatlı eti, sakatat satan firmalar hangileri?
- Düğün yapacaklar bu habere kilitlendi! Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları kuralları nasıl olacak?
- BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Smart Pro Akıllı Bileklik sürprizi! İşte cuma indirimleri
- Son dakika: 65 yaş üstü cuma namazına gidebilecek mi? 65 yaş üstü camide namaz kılabilir mi?
- Bugün hangi maçlar var? 12 Haziran Süper Lig fikstürü! beIN Sports Süper Lig maçları şifresiz mi?
- e Okul giriş: LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 MEB LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak?
- Son dakika: Altın fiyatları ne olacak? Alımların devam etmesi halinde... 12 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları
- BİM'den plaj ürünleri sürprizi! 12 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- beIN Sports'tan son dakika açıklaması! 2020 Süper Lig maçları şifreli mi, şifresiz mi?