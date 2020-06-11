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Firari Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımında son gün

'nın ilçesinde, firari vatan haini 'ın villasının kaçak bölümlerinin yıkımı, bugün tamamlanacak. Pergola, sundurma, çardak ve havuzun ardından bahçe duvarıyla birlikte yıkımın tamamlanacağı öğrenildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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İŞGAL SON BULUYOR

Kumbahçe Mahallesi'ndeki çiftinin villasında dün ara verilen işlemlerine bugün devam edildi. Orman İşletme Müdürlüğü'nce 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki 376 metrekarelik deniz manzaralı villanın bahçe duvarının, ormanlık alanını işgal ettiği, 27 metrekarelik orman arazisinin bahçeye katıldığı tespit edildi. Orman mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal, suç zabıt tutanağı altına alındı. Villanın 188 metrekarelik kısmının ise hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'ne ihbarname gönderildi. Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonrası hazırlanan tutanaktaki tespitlerde şöyle denildi: "Ruhsata aykırı olarak 27 metrekare orman alanı işgal edilmiş. Orman arazisi duvarla çevrilip, villaya katılmış. Villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapılmış. Villanın 188 metrekarelik kısmı ise maliye hazinesi arazisi içerisinde kalmaktadır."

Firari Can Dündar'ın villasının 188 metrekarelik kısmı, hazine arazisinde çıktı FİRARİ CAN DÜNDAR'IN VİLLASININ 188 METREKARELİK KISMI, HAZİNE ARAZİSİNDE ÇIKTI



Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, villanın bazı bölümlerinin kaçak olduğunun ortaya çıkması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce yapılan incelemeler sonucu Can- Dilek Dündar çiftine, işgal ettikleri 188 metrekarelik hazine arazisini 15 günde tahliye etmeleri için 28 Mayıs'ta ihbarname gönderildi. 'daki adrese gönderilen ihbarnamede, 11 Haziran'a kadar arazinin tahliye edilmemesi halinde işgal edilen alana yapılan havuz, bahçe duvarı, sundurma ve çardağın yıkılacağı bildirildi. Yıkım sırasında eşyaların zarar görmemesi için de villanın tahliyesi istendi.

Dündar çiftine 148 bin 144 lira ecrimisil cezası kesildiği de öğrenildi. Dündar'ın işgal ettiği 188 metrekarelik kısma havuz ve bahçe yaptığı; alanın, imar planına göre ise kısmen yol, kısmen park, kısmen de 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olduğu ortaya çıktı. Dündar'ın, araziyi 2009 yılından beri işgal ettiği bildirildi.

, tebligatın ardından villasına yıkım için 4 Haziran'da 2 işçi gönderdi. Yıkıma, pergolaların ahşap kısımlarının kesilmesiyle başlandı. Pergolalar, teras, çardak ve havuzdaki yıkım işlemleri bitirildi. Bahçe duvarının ardından yıkımın bugün tamamlanacağı öğrenildi.

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