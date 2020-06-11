Firari Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımında son gün
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, firari vatan haini Can Dündar'ın villasının kaçak bölümlerinin yıkımı, bugün tamamlanacak. Pergola, sundurma, çardak ve havuzun ardından bahçe duvarıyla birlikte yıkımın tamamlanacağı öğrenildi.
Kumbahçe Mahallesi'ndeki Can- Dilek Dündar çiftinin villasında dün ara verilen yıkım işlemlerine bugün devam edildi. Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü'nce 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki 376 metrekarelik deniz manzaralı villanın bahçe duvarının, ormanlık alanını işgal ettiği, 27 metrekarelik orman arazisinin bahçeye katıldığı tespit edildi. Orman mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal, suç zabıt tutanağı altına alındı. Villanın 188 metrekarelik kısmının ise hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'ne ihbarname gönderildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonrası hazırlanan tutanaktaki tespitlerde şöyle denildi: "Ruhsata aykırı olarak 27 metrekare orman alanı işgal edilmiş. Orman arazisi duvarla çevrilip, villaya katılmış. Villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapılmış. Villanın 188 metrekarelik kısmı ise maliye hazinesi arazisi içerisinde kalmaktadır."
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, villanın bazı bölümlerinin kaçak olduğunun ortaya çıkması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce yapılan incelemeler sonucu Can- Dilek Dündar çiftine, işgal ettikleri 188 metrekarelik hazine arazisini 15 günde tahliye etmeleri için 28 Mayıs'ta ihbarname gönderildi. İstanbul'daki adrese gönderilen ihbarnamede, 11 Haziran'a kadar arazinin tahliye edilmemesi halinde işgal edilen alana yapılan havuz, bahçe duvarı, sundurma ve çardağın yıkılacağı bildirildi. Yıkım sırasında eşyaların zarar görmemesi için de villanın tahliyesi istendi.
Dündar çiftine 148 bin 144 lira ecrimisil cezası kesildiği de öğrenildi. Dündar'ın işgal ettiği 188 metrekarelik kısma havuz ve bahçe yaptığı; alanın, imar planına göre ise kısmen yol, kısmen park, kısmen de 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olduğu ortaya çıktı. Dündar'ın, araziyi 2009 yılından beri işgal ettiği bildirildi.
Can Dündar, tebligatın ardından villasına yıkım için 4 Haziran'da 2 işçi gönderdi. Yıkıma, pergolaların ahşap kısımlarının kesilmesiyle başlandı. Pergolalar, teras, çardak ve havuzdaki yıkım işlemleri bitirildi. Bahçe duvarının ardından yıkımın bugün tamamlanacağı öğrenildi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 17 Aralık Kumpas Davası'nda karar!
- Bakan Selçuk: Tüm imkânlarımızla yanınızdayız
- PKK'nın İran'daki inleri tek tek tespit edildi
- ABD Başkonsolosluk çalışanı Topuz hakkında karar
- Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesi davasında flaş haber!
- Korsan yayın yapan Oda TV'yi kim koruyor?
- Bakan Varank maske üretim atölyesini ziyaret etti
- Bu sene hacca gidilecek mi?
- LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı?
- Akıncı'nın Türkiye düşmanlığı sürüyor!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Hac iptal mi oldu? 2020 bu sene hacca gidilecek mi? Diyanet'ten hac açıklaması!
- Son dakika: LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 LGS giriş belgesi ne zaman, nereden alınacak?
- İstanbul için son dakika sağanak uyarısı! 5 gün boyunca etkili olacak! 11 Haziran İstanbul hava durumu
- ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020 sözlü sınav ne zaman?
- Halkbank bireysel temel ihtiyaç kredisi sonuçları sorgulama! 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Süper Lig ertelendi mi? Bu hafta maç var mı? 2020 Süper Lig puan durumu ve maç programı
- Kıdem tazminatında son dakika gelişmesi! Yeni dönem başlıyor! İşte yeni formüller...
- Türkiye corona son durum: 11 Haziran koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü?
- Son dakika: Bekçilerin yetkileri nelerdir? 2020 Bekçilerin silah kullanma, üst arama, kimlik sorma yetkisi var mı?
- Milyonlara çifte maaş müjdesi! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ne zaman devreye girecek? TES nedir?
- A101 11 Haziran aktüel katalog: Bu hafta Samsung 4K Curved TV dikkat çekiyor! İşte A101 perşembe indirimleri...
- Altın fiyatları hareketli! Altın yükselecek mi? 11 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?