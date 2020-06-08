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Son dakika: Firari Can Dündar'ın kaçak villasında yıkım sürüyor

Son dakika haberine göre 'nın ilçesinde, firari vatan haini 'ın villasının kaçak olan sundurma, çardak ve havuz ile bahçe duvarının yıkımına bugün de devam edildi.

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Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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CAN DÜNDAR'IN KAÇAK VİLLASINDA YIKIM SÜRÜYOR

'ndeki çiftinin villasında dün ara verilen yıkım işlemlerine bugün de devam edildi. Orman İşletme Müdürlüğü'nce 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki 376 metrekarelik deniz manzaralı villanın bahçe duvarının, ormanlık alanı işgal ettiği, 27 metrekarelik orman arazisinin bahçeye katıldığı tespit edildi. Orman mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal, suç zabıt tutanağı altına alındı. Villanın 188 metrekarelik kısmının ise hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'ne ihbarname gönderildi. Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonrası hazırlanan tutanaktaki tespitlerde şöyle denildi: "Ruhsata aykırı olarak 27 metrekare orman alanı işgal edilmiş. Orman arazisi duvarla çevrilip, villaya katılmı��. Villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapılmış. Villanın 188 metrekarelik kısmı ise maliye hazinesi arazisi içerisinde kalmaktadır."

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VİLLANIN TAHLİYESİ İSTENDİ
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, villanın bazı bölümlerinin kaçak olduğunun ortaya çıkması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce, yapılan incelemeler sonucu Can- Dilek Dündar çiftine, işgal ettikleri 188 metrekarelik hazine arazisini 15 günde tahliye etmeleri için 28 Mayıs'ta ihbarname gönderildi. 'daki adresine gönderilen ihbarnamede 11 Haziran'a kadar arazinin tahliye edilmemesi halinde, işgal edilen alana yapılan havuz, bahçe duvarı, sundurma ve çardağın yıkılacağı bildirildi. Yıkım sırasında eşyaların zarar görmemesi için de villanın tahliyesi istendi.



148 BİN 144 LİRA PARA CEZASI
Dündar çiftine 148 bin 144 lira ecrimisil cezası kesildiği de öğrenildi. Dündar'ın işgal ettiği 188 metrekarelik kısma havuz ve bahçe yaptığı, alanın, imar planına göre ise kısmen yol, kısmen park, kısmen de 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olduğu ortaya çıktı. 'ın, araziyi 2009 yılından beri işgal ettiği bildirildi.

YIKIM 4 HAZİRAN'DA BAŞLADI
Dündar, tebligatın ardından villasına yıkım için 4 Haziran'da 2 işçi gönderdi. Yıkıma, pergolaların ahşap kısımlarının kesilmesiyle başlandı. Dün ara verilen yıkım çalışmalarına bugün de devam edildi.

Firari vatan haini Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımı sürüyor FİRARİ VATAN HAİNİ CAN DÜNDAR'IN VİLLASINDAKİ KAÇAK BÖLÜMLERİN YIKIMI SÜRÜYOR
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