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Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ABD'ye "Metin Topuz" yanıtı

Adalet Bakanı , ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi 'a 'den verilen ceza hakkında ABD'nin eleştirilerine yanıt verdi. Gül, "Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır, emir alacağı tek merci ve kanunlardır." dedi.

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Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
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ADALET BAKANI GÜL'DEN ABD'YE METİN TOPUZ YANITI

Adalet Bakanı , ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli 'un '/PDY silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili ABD makamlarınca yapılan açıklamaya ilişkin, "Hiçbir ülke, kişi, kurum veya merci, Türk mahkemelerinin adil yargılamasına etki ve telkinde bulunamaz" dedi.


"KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Öte yandan Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD makamlarının Metin Topuz davası hakkındaki açıklamalarının son derece talihsiz ve yargı bağımsızlığı ilkesi bakımından düşündürücü olduğu bildirildi.

"ABD'li muhataplarımız, derin hayal kırıklığı yaşatan bir dava arayışındaysa, onlara FETÖ'nün kurduğu ihanet pazarından satın alınan tanıklarla, sahte ve sözde delillerle yürütülen Hakan Atilla yargılamasına bakmalarını tavsiye ediyoruz" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı, verdiği kararlarla herhangi bir ülkeyi ikna etmek durumunda değildir. Mahkeme, delilleri tartışmış ve bir karar vermiştir. Bu kararın kesinleşmesi süreci de yine bağımsız yargının hukuki işleyişi içinde yerini bulacaktır. Kesinleşmemiş bir mahkeme kararı üzerinden kişileri suçlu ya da suçsuz ilan etmek, ancak hukukun evrensel prensiplerini içselleştirememiş bir yaklaşımın ürünü olabilir. ABD Büyükelçiliği'nin başından sonuna izleyerek tanık olduğu üzere, duruşmalar ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerin temin ettiği usuli haklar zemininde ilerlemiştir. Bu durum karşısında, yapılan açıklama hukukun üstünlüğü ilkesine uygun olmadığı gibi gerçekle de bağdaşmamaktadır. Ülkelerinde halihazırda süren protesto eylemlerinde dahi aldıkları tedbirler ortada iken, 15 Temmuz'da bombalarla, tanklarla ülkemize, milletimize ve millet iradesine hayasızca bir akın gerçekleştiren bir terör örgütüne karşı yürüttüğümüz haklı ve hukuki mücadeleyi değersizleştirmeye yönelik açıklamalar, büyük bir çelişkidir, kabul edilmesi mümkün değildir. Bu itibarla, ABD yetkili makamlarını uluslararası sözleşmeler ve ikili anlaşmalar doğrultusunda suçluların iadesi hukukuna uymaya bir kez daha davet ediyor, terörle mücadelede işbirliğine olan inancımızı teyit edeceklerini umuyoruz."

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