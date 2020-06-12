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Diyarbakır’da rezalet! PKK'lı terörist Mehmet Kaçar'ın mezar taşına örgütteki kod adını yazdırmışlar

Bir askerimizi şehit ettikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () başarılı operasyonuyla ’da öldürülen terörist ’ın örgüt içinde kullandığı kod adı ailesi tarafından mezar taşına yazdırdı. Jandarma güçleri edindiği bilgide ailenin terör örgütünün propagandasını yaptığını tespit edince durumu savcılığa ihbar etti. Teröristin ailesi hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
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DİYARBAKIR’DA REZALET! PKK'LI TERÖRİST MEZAR TAŞINA...

'nın dağ kadrosunda bulunan ile Ayhan Bozkaya, 15 Ekim 2003'te 'da, E Tipi Kapalı Cezaevi'nin devriye aracını Kalaşnikov tüfeklerle taradı. Saldırıda er Zeynel Abidin Ateşli şehit oldu, uzman çavuş Erkan Erkayıran ile er Adem Ayan da yaralandı. Teröristler bu eylemden bir ay sonra jandarmanın yaptığı operasyonda, Mehmet Kaçar Amanos Dağları'nda öldürüldü.

MEZAR TAŞINDA BİLE PROPAGANDA
'da öldürülen Mehmet Kaçar isimli teröristin cenazesi anne ve babası tarafından alınarak 'ın Silvan ilçesinde bulunan bir mezarlığa defnedildi. 'da ikamet ettiği tespit edilen aile geçtiğimiz aylarda Diyarbakır'a giderek teröristin mezar taşına daha önce PKK terör örgütünde kod ismi olarak kullandığı 'Merxaz' ismini yazdırdı.

AİLEYE TERÖR SORUŞTURMASI
Mezarlığın üzerinde teröristin kod isminin ailesi tarafından yazdırıldığı Jandarma güçler tarafından tespit edildi. Öldürülen teröristin anne ve babası hakkında 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

(Dilek YAMAN/SABAH)

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