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FETÖ firarisi Zekeriya Öz’ün hesabında 10 milyon dolarlık para akışı! 17-25 aralık soruşturmalarından bir gün önce yaşanmış

firarisi eski savcı ’ün sürecinde hesaplarında 10 milyon doları bulan hareketlilik yaşandığı ortaya çıktı. Öz’ün hesaplarındaki hareketliliği değerlendiren , “Savcı maaşıyla, legal yollarla bu parayı elde etmesi kesinlikle mümkün değildir” dedi.

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Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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FETÖ'CÜ ÖZ’ÜN HESABINDA MİLYON DOLARLIK PARA AKIŞI!

Görev yaptığı süre boyunca adı sürekli şaibeli soruşturmalarla anılan ve son olarak soruşturmasıyla gündeme gelen 'cü 'ün, savcı olduğu dönemdeki mal varlığı ve hesaplarındaki hareketleri incelendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılacağını öğrenince yurt dışına kaçan ve yurt dışında oldukça lüks bir yaşam sürdüğü bilinen Öz'ün hesaplarındaki hareketlilik dikkat çekti.

YATIRIM HESABINDA 10 MİLYON DOLAR ÜZERİNDE PARA AKIŞI
Yapılan incelmelerde, Öz'ün yatırım hesabına 17-25 Aralık operasyonlarından 7 ay önce 57 bin dolar, 17 Aralık operasyonundan bir gün önce 800 bin liralık dolar, 25 Aralık operasyonundan bir gün önce de 850 bin liralık dolar satın aldığı belirlendi. Bu hesaptaki hareketliliğin 18 ay boyunca devam ettiği ve 10 milyon doların üzerinde para akışı olduğu görüldü. Öz'ün mal varlığı ile ilgili yapılan incelemede ise 'da eşinin üzerine 3 kendi üzerine bir olmak üzere olmada 4 evi bulunduğu tespit edildi. İncelemelerde ayrıca, FETÖ firarisi Öz'ün görevden alınmasından 1 ay kadar önce hesabını boşalttığı öğrenildi.

"SAVCI MAAŞIYLA LEGAL YOLLARLA O PARAYI ELDE ETMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"
Zekeriya Öz'ün banka hesaplarının incelendiğinde dikkat çeken milyon dolarlık para akışını yorumlayan , "Benim hatırladığım kadarıyla 2013 yılında hakim ve savcılar 7 bin TL civarında bir maaş alıyordu. O dönemde eşler birlikte hakim veya savcı olsalar bile, bu 18 aylık süre zarfında hesabında dönen yüksek miktarda dolar satın alabilme ihtimali yoktur. Hatırlanacağı gibi o dönem bunlar kapalı devre bir sistemle bürokrasi oligarşisi kurmuşlardı. Dolayısıyla o dönemde süper yetkilerle donatılmışlardı ve kanunsuz işlere karışmış olma ihtimalleri çok yüksektir. Öz'ün legal yollarla bu parayı elde etmesi kesinlikle mümkün değildir. Bir hakim ya da savcı maaşıyla, bu denli, milyon dolarlık bir yatırım yapması söz konusu bile değildir" dedi.

HÜKÜMETE KARŞI YAPTIKLARI OPERASYONUN BAŞARILI OLACAĞINI DÜŞÜNEREK DOLAR SATIN ALMIŞ
FETÖ firarisi Zekeriya Öz'ün hükümete karşı yaptıkları operasyonların başarılı olacağını ve bu şekilde doların değer kazanacağını düşünerek 2014 Yerel seçimleri öncesinde yüklü miktarda Dolar satın aldığını söyleyen Çetin, "Hesap hareketlerini incelediğimizde, yaklaşık 18 aylık bir hesap döngüsü bulunmaktadır. Özelikle 17-25 Aralık dönemlerinde çok yüklü miktarda dolar satın almıştır. 31 Mart seçimlerine yakın bir sürede ise hesabını yavaş yavaş sıfırladığını görmekteyiz. Yüksek bir ihtimalle, o dönemde mevcut iktidarın yerel seçimleri kaybedeceğini ve hükümetin iktidarı da kaybedebileceğini düşünerek bu şekilde rahat ve pervasız davranmıştır. Hükümete karşı yapmış oldukları operasyonlarda başarılı olabileceklerini düşünmüşlerdir, rahatlıkları bundan kaynaklanıyor. İncelediğimiz evraklarda, 31 Mart seçimlerinden hemen sonra da hesaplarını tamamen sıfırlamaya doğru gittiği görülmektedir. Bir süre sonra da Zekeriya Öz ülkeden kaçmıştır" dedi.

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