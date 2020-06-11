11 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı. Operasyonda zanlıların tamamı gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
ABONE OL
8 İLDE FETÖ OPERASYONU
Üniversitesinde öğrenciyken 'nün yurtlarında kaldıkları ve örgütün yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 3'ü polis, 5'i öğretmen 25 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, , , , , , ve 'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda zanlıların tamamı gözaltına alındı.

İşte FETÖ'nün futbolda var olma taktiği! | VİDEO İŞTE FETÖ'NÜN "FUTBOLDA VAR OLMA" TAKTİĞİ! | VİDEO

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA