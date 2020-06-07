Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca takipçisinin imla uyarısına yanıt verdi

Bakan Fahrettin Koca, korona sürecindeki başarısı, gerek kalplere dokunuşu ve naifliğiyle tüm kesimlerden hatta dünyadan büyük takdir gördü. Uykusuzluk ve yorgunluğa rağmen kamuoyu karşısına hep güler yüzle çıkan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 5 Haziran Cuma günü bir kez daha sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı.

TWİTTER'DAN MASKE TAKIN UYARISI YAPTI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarısında, "Koronavirüs, solunum yoluyla bulaşır. Dışarı çıkarken, risk almamak için maske takmalısınız. Maskeyi kuralına uygun olarak ağız ve burunu tamamen kapatacak şekilde kullanın. Ama tek başına maske yetmez. Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz." demişti.

KORONAVİRÜS, SOLUNUM YOLUYLA BULAŞIR. Dışarı çıkarken, risk almamak için, maske takmalısınız. Maskeyi, kuralına uygun olarak, ağız ve burunu tamamen kapatacak şekilde kullanın. Ama tek başına maske yetmez. Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz. pic.twitter.com/OjIOS8zIJc — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 5, 2020



KÜÇÜK TAKİPÇİSİNDE BAKAN KOCA'YA UYARI

Twitinin sonundaki "...maskeli de, maskesiz de..." derken de bağlacından sonra virgül kullanan Fahrettin Koca'ya minik bir takipçisi uyarıda bulundu. Sude isimli minik kız, twitinde Bakan Koca'yı "Bağlaçlar arası noktalama işareti konulmaz" diyerek uyardı.

KOCA: TAMAMDIR SUDE HANIM BAĞLAÇLAR ARASINA VİRGÜL KONULMAZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise minik takipçisinin Türkçe hassasiyetini takdirle karşılayarak cevaben "Tamamdır Sude Hanım. Bağlaçlar arasına virgül, konulmaz. Bizimki sosyal mesafe tutkusundan :) Mesafe kuralına uyulur + maske takılırsa soru(n) istediği yerden gelsin." cevabını verdi.

Tamamdır Sude Hanım. Bağlaçlar arasına virgül, konulmaz. Bizimki sosyal mesafe tutkusundan:) Mesafe kuralına uyulur + maske takılırsa soru(n) istediği yerden gelsin. https://t.co/2Yo1MzK0ob — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 7, 2020

Bakan Koca'nın bu yanıtı kısa süre içerisinde Twitter'da gündem oldu ve on binlerce kişi tarafında beğenildi.