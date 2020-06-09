09 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maskeyi gözüne takan kişiyi telefonla aradı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maskeyi gözüne takan kişiyi telefonla aradı

, gözünde maske ile fotoğrafını paylaştığı 'yı telefonla arayarak, hastası annesinin tedavisi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
ABONE OL
BAKAN KOCA MASKEYİ GÖZÜNE TAKAN KİŞİYİ TELEFONLA ARADI

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 4 Haziran günü hesabından, "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim" notu ile maskeyi gözüne takarak, otobüste yolculuk eden bir gencin fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından maskeyi gözüne takan kişinin, 'in Toroslar ilçesinde market işleten 1 çocuk babası olduğu ortaya çıktı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'nın maske uyarısı yaptığı o genç konuştu |Video SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI KOCA'NIN MASKE UYARISI YAPTIĞI O GENÇ KONUŞTU |VİDEO

ANNESİ KANSER HASTASIYMIŞ
Hamza Tatlı, yaptığı açıklamada fotoğrafta yanında görülen kadının hastası annesi Azize Tatlı (48) olduğunu belirterek, "Günde 19 saat çalışıyorum, annemi hastane götürürken yorgun düştüm. Cam kenarında oturduğum için gözüme güneş gelince maskeyi yüzüme taktım" dedi.

'TEŞEKKÜR EDİYORUM'
Bakan Koca, Hamza Tatlı'yı telefonla aradı. Hamza Tatlı, "Bakanımız telefonda fotoğrafı, topluma bir mesajı vermek için paylaştığını söyledi. Ben de maskeyi kanser hastası annemi hastaneye götürürken, günün yorgunluğu ile refleksle gözüme taktığımı belirtim. Bakanımız da sağolsun annemin tedavisi ile ilgileneceklerini söyledi. Nazik davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca fotoğrafını paylaşıp uyarmıştı! O isim konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım SAĞLIK BAKANI KOCA FOTOĞRAFINI PAYLAŞIP UYARMIŞTI! O İSİM KONUŞTU: GÖZÜME GÜNEŞ GELDİ İÇİN MASKEYLE KAPATTIM

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA