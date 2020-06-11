Başkan Erdoğan "Nasıl serbest kalır?" diyerek tepki göstermişti! Nazir İlgin hakkında 2 ayrı iddianame düzenlendi
Son dakika haberine göre Beşiktaş'ta eski sevgilisi Ceylan G.'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, iki gün sonra yine Ceylan G.'nin önünü keserek elinden ve boynundan bıçakladığı gerekçesiyle bu kez tutuklanan Nazir İlgin hakkında iki ayrı iddianame düzenlendi. Nazir İlgin hakkında iki ayrı iddianamede, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçu başta olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan 22,5 yıla kadar hapsi talep edildi.
Beşiktaş'ta 6 Haziran Cumartesi günü eski sevgilisi Ceylan G.(29)'ye şiddet uygulayan Nazir İlgin (25), Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazir İlgin, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nazir İlgin, serbest bırakılmasının ardından 8 Haziran'da akşam saat 21.45 sıralarında Muradiye Mahallesi Deryadil Sokak'ta eski sevgilisi Ceylan G.'nin önüne kesip darp etti. Şüpheli Nazir İlgin, Ceylan G'yi elinden ve boynundan bıçakla yaraladıktan sonra polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazir İlgin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İKİ AYRI İDDİANAME DÜZENLENDİ
Konuyla ilgili iki ayrı olay üzerine Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı'nca iki ayrı iddianame düzenlendi. 6 Haziran'daki ilk olayla ilgili şüpheli Nazir İlgin hakkında "Kasten yaralama", "Geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal", "Bıçakla tehdit teşebbüs", "Tehdit" suçlarından toplam 2 yıl 2 aydan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Şüpheli İlgin'in, 8 Haziran'daki ikinci olayla ilgili ise "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli hakkındaki iddianameler mahkemeye gönderildi. İddianame kabul edilirse şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
OLAY CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIMIŞTI
Öte yandan, olay anına ilişkin çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Ceylan G.'nin yaralarının vatandaşlar tarafından sarıldığı ve sokakta birçok polis ekibinin olduğu görülüyor.
BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta Ceylan G.'ye şiddet uygulayan Nazir İlgin'in adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki gösterdiği belirtilmişti. Başkan Erdoğan, "Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir? O kişinin tutuklanması gerekirdi" dedi. Soylu da "Sonra tutuklandı. Şu anda içeride" yanıtını verdi.
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