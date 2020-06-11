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Bakan Koca açıkladı! Corona virüs vaka sayılarının arttığı iller!
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada 3 bölgede vaka sayılarında kısmi bir artışın olduğunu, İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya'da da vaka sayılarının azaldığını belirtmişti. İşte Bakan Koca'nın uyardığı 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası.
Giriş Tarihi: 11.06.2020 08:03 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 08:11
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