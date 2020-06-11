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Bakan Koca açıkladı! Corona virüs vaka sayılarının arttığı iller!

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada 3 bölgede vaka sayılarında kısmi bir artışın olduğunu, İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya'da da vaka sayılarının azaldığını belirtmişti. İşte Bakan Koca'nın uyardığı 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası.

Giriş Tarihi: 11.06.2020 08:03 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 08:11
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Bakan Koca açıkladı! Corona virüs vaka sayılarının arttığı iller! GALERİ DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından salgının Türkiye'deki seyri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Bakan Koca açıkladı! Corona virüs vaka sayılarının arttığı iller!

1 Haziran'dan itibaren başlayan yeni normalleşme sürecinin ardından Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da vaka sayılarında kısmi bir artışın olduğunu belirten Bakan Koca, "Bu hareketliliğin getirdiği, maske, mesafe konusunda hassasiyet göstermememizin bir sonucu.

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Bakan Koca açıkladı! Corona virüs vaka sayılarının arttığı iller!

Diyarbakır'da son 3-4 gündür yükseliş içinde. Burada da genel bir artıştan öte kültürel, sosyal etkinliklerde artışın daha fazla olduğunu görüyoruz. Buralarda özellikle filyasyon çalışmalarını yoğunlaştırmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca açıkladı! Corona virüs vaka sayılarının arttığı iller!

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE KONYA'DA VAKA SAYILARI DÜŞTÜ
Bakan Koca; İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki koronavirüs tablosunu da değerlendirdi. İstanbul ve İzmir'de vaka sayılarını düştüğünü ve hastane yükünün de azalmaya başladığını belirten Koca, "Ankara için de bir yükseliş söz konusuydu, bugün itibariyle düşüşe geçmiş oldu.

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Bakan Koca açıkladı! Corona virüs vaka sayılarının arttığı iller!

Konya'da bir fabrika ve iki yerleşim yerinde yapılan tarama sonrası yükseliş olduğunu gördük, bugün itibariyle düşü olduğunu gördük. Sosyal kültürel ve benzeri durumlarda mutlaka mesafe ve maske kuralına, el hijyenini mutlak surette dikkat edilmesinin altını çiziyorum" ifadelerini kullandı.