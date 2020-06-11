İstanbul için son dakika sağanak uyarısı! 5 gün boyunca etkili olacak! 11 Haziran İstanbul hava durumu

Son dakika... İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceği bildirildi. Peki, İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte İstanbul hava durumu raporu...

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ve kuzey ilçelerinde başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin akşam saatlerinden itibaren kent geneline yayılarak önümüzdeki 5 gün boyunca aralıklarla etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Önümüzdeki hafta ortasına (Salı) kadar kentte etkisini gösterecek olan Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi nedeniyle hâlihazırda 28-32°C aralığında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların da yarından itibaren mevsim normallerine (25-27°C) gerileyeceği, tahmin ediliyor.