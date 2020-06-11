FETÖ’den tutuklanan Ege Ordu Komutanı’nın emir subayının bağlantıları deşifre oldu! İşte ortak baz kayıtları
İzmir’de FETÖ’den tutuklanan Ege Ordu Komutanı’nın emir subayı muvazzaf Binbaşı F.Ö. hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı. Şüpheli Binbaşı'nın FETÖ imamı firari L.Ç. ile bağlantıları tek tek anlatıldı. İddianamede, şüphelinin FETÖ’den tutuklu olan TSK mensubuyla birlikte 2015 yılında Bursa’da bulunan bir otelde kaldığı saptandı. Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberi...
Ege Ordu Komutanı'nın emir subayı F.Ö., İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem imamı ile irtibatı tespit edildiği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.
F.Ö.'nün telefonu üzerinde yapılan incelemede ardışık ve şifreli arama kayıtlarına rastlandı. 2013-2015 yılları arasında örgütsel olarak kullanıldığı değerlendirilen ve 'FETÖ'nün operasyonel hattı' olarak tanımlanan 7 sabit hattan 11 kez arandığı saptanmıştı.
Yürütülen soruşturma sonucunda şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY Mahrem Hizmetler Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik faaliyetlerin tespiti kapsamında; örgütün mahrem imamı L.Ç.'nin kullandığı, 'operasyonel' olarak tabir edilen hattın ardışık olarak; halen Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı olarak görev yapan Binbaşı F.Ö.'yü aradığı kaydedildi.
BAŞKA ASKERLERLE DE İRTİBATI VAR
Bu kapsamda, F.Ö.'nün ankesörlü/kontörlü telefonlar ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin örgütsel haberleşme amacıyla gerçekleştirildiğinin anlaşılması üzerine tahkikata başlandığı belirtildi. İddianamede, şüpheli F.Ö. ile birlikte L.Ç. tarafından aranan Yüzbaşı S.K. ve Astsubay F.B.'nin de hakkında FETÖ'den soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.
Serkan kod adını kullanan L.Ç.'nin Havelsan Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş.'de SGK kaydının bulunduğu ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı ile 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan ve desdest olan iddianamede terör örgütünün L.Ç.'nin sözde TSK yapılanmasında asker şahıslardan sorumlu üst düzey yöneticilerden olduğunun açıkça anlaşıldığı belirtildi.
ORTAK BAZ KAYITLARI
İddianamede, F.Ö.'nün kullandığı belirtilen 3 GSM ile L.Ç.'nin kullandığı belirtilen 5 GSM'e ait HTS verilerinin ATAÇ programı üzerinden 900 saniye 1000 metre ortak baz çalışması analizi yer aldı. İddianamede, ortak baz verilen yerler harita üzerinde de gösterildi.
İddianamede, F.Ö.'nün FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yasal işlem yapılan şahıslarla GSM irtibatının bulunduğuna yönelik tespitlerin olduğu kaydedildi.
BİRLİKTE KALDIĞI KİŞİ FETÖ'DEN TUTUKLU
İddianamede, F.Ö.'nün otel-konaklama bilgilerine de yer verildi. Şüphelinin 12 Mayıs 2015 tarihinde Bursa Osmangazi'de bulunan Kervansaray Oteli'nin 416 numaralı odasında konaklama girişinin bulunduğunu, otelden 13 Mayıs tarihinde ayrıldığı, burada aynı odada konaklayan M.E. isimli askeri personelin FETÖ üyeliğinden işlem gördüğü ve tutuklandığı, KHK ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan görevinden çıkarıldığı belirtildi.
"TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBUDUR"
Savcılıkça, şüphelinin ankesörlü/kontörlü sabit hatlarla terör örgütünün sivil imamı ve örgütsel faaliyetleri nedeniyle işlem gören asker şahıslarla ardışık olarak aranmak suretiyle aranma sayısı, süresi ve aranma sekli itibariyle örgütsel isleyiş tarzına uygun ve tesadüfle açıklanamayacak şekilde irtibatlı bulunduğu kaydedildi. Mahrem imamlardan olup hakkında kovuşturma devam eden firari L.Ç. ile ardışık aranma tarihi öncesi ve sonrasında yakın noktalarda baz bölgelerinde bulunduğu, diğer irtibat kayıtları da nazara alındığında terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.
Şüpheli Binbaşı F.Ö.'nün 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması talep edildi. Tutuklu bulunan F.Ö., ilerleyen günlerde İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Sema ALİM DALGIÇ/SABAH
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