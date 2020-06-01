Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin FETÖ'cü emir subayı Fevzi Öztürk'ü ele veren uzun takip!
İzmir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı binbaşı Fevzi Öztürk’ün, hiçbir dosyada isminin geçmemesine karşın, ekiplerin uzun süreli takibinin ardından örgütle bağlantısının ortaya çıkarıldığı belirtildi.
FEVZİ ÖZTÜRK TUTUKLANDI
Söz konusu dönemlerde yapılan araştırmalarda Öztürk'ün FETÖ ile bağlantısına rastlanmadı. Öztürk, 15 Temmuz'dan sonra ise Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı olarak görev yapmaya devam etti. Hiçbir dosyanın şüphelisi de olmayan Öztürk, TSK'nın örgüt yapılanmasındaki kripto FETÖ'cülerin tespiti için çalışmalarda yakayı ele verdi. HTS kayıtlarında Öztürk'ün, halen 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan aranan L.Ç.'yi ankesörlü telefonlar ile market ve büfe gibi yerlerden ardışık arama yöntemiyle aradığı tespit edildi. İncelemeler sonucu L.Ç.'nin, Öztürk'ü 7 sabit hattan 11 kez aradığı ve tarafların ardışık arama yöntemleriyle 2016 yılına kadar birçok kez görüştüğü ortaya çıktı. Bu deliller üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Binbaşı Öztürk'ü evinde 28 Mayıs'ta gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Öztürk, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
HTS kayıtlarında örgüt yöneticileriyle konuştukları saptanan kripto FETÖ'cüler için de ilerleyen günlerde operasyonların düzenlenmesi beklendiği bildirildi.
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