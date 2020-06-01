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Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin FETÖ'cü emir subayı Fevzi Öztürk'ü ele veren uzun takip!

İzmir'de yürütülen / soruşturması kapsamında tutuklanan Ege Ordu Komutanı Korgeneral 'nin emir subayı binbaşı ’ün, hiçbir dosyada isminin geçmemesine karşın, ekiplerin uzun süreli takibinin ardından örgütle bağlantısının ortaya çıkarıldığı belirtildi.

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Giriş Tarihi: 01.06.2020
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FETÖ’CÜ EMİR SUBAYINI ELE VEREN UZUN TAKİP!
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından /'nin ' yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ege Ordu Komutanı Korgeneral 'nin emir subayı binbaşı , 2008 yılına kadar Sakarya 1. Piyade Tugay Komutanlığı'nda görev yaptı. Öztürk, ardından atandığı Edirne'de istihbaratta görev aldı. 17 haftalık kursun ardından 2011 yılında Genelkurmay 1. İstihbarat Analiz Daire Başkanlığı'nda proje subayı olan Öztürk, 2013 yılında ise Genelkurmay İstihbarata Karşı Koyma (İKK) ve Güvenlik Daire Başkanlığı'nda araştırma subayı olarak görev yaptı. Öztürk, 2015 yılında 7'nci Kolordu Komutanı İbrahim Yılmaz'ın emir subayı olarak atandı. Yılmaz, darbe girişiminden sonra tutuklanıp KHK ile meslekten ihraç edildi. Yargıtay ise Yılmaz hakkında beraat kararı verdi.

FEVZİ ÖZTÜRK TUTUKLANDI

Söz konusu dönemlerde yapılan araştırmalarda Öztürk'ün FETÖ ile bağlantısına rastlanmadı. Öztürk, 15 Temmuz'dan sonra ise Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı olarak görev yapmaya devam etti. Hiçbir dosyanın şüphelisi de olmayan Öztürk, TSK'nın örgüt yapılanmasındaki kripto FETÖ'cülerin tespiti için çalışmalarda yakayı ele verdi. HTS kayıtlarında Öztürk'ün, halen 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan aranan L.Ç.'yi ankesörlü telefonlar ile market ve büfe gibi yerlerden ardışık arama yöntemiyle aradığı tespit edildi. İncelemeler sonucu L.Ç.'nin, Öztürk'ü 7 sabit hattan 11 kez aradığı ve tarafların ardışık arama yöntemleriyle 2016 yılına kadar birçok kez görüştüğü ortaya çıktı. Bu deliller üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Binbaşı Öztürk'ü evinde 28 Mayıs'ta gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Öztürk, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

HTS kayıtlarında örgüt yöneticileriyle konuştukları saptanan kripto FETÖ'cüler için de ilerleyen günlerde operasyonların düzenlenmesi beklendiği bildirildi.

FETÖ’den gözaltına alınan Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı tutuklandı FETÖ’DEN GÖZALTINA ALINAN EGE ORDU KOMUTANI KORGENERAL ALİ SİVRİ'NİN EMİR SUBAYI TUTUKLANDI
Son dakika: FETÖ’den gözaltına alınan Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayını HTS kayıtları yakalattı! SON DAKİKA: FETÖ’DEN GÖZALTINA ALINAN EGE ORDU KOMUTANI KORGENERAL ALİ SİVRİ'NİN EMİR SUBAYINI HTS KAYITLARI YAKALATTI!
Son dakika: Ege Ordu Komutanı’nın emir subayı gözaltına alındı SON DAKİKA: EGE ORDU KOMUTANI’NIN EMİR SUBAYI GÖZALTINA ALINDI
Son dakika: FETÖ’den gözaltına alınan Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayını HTS kayıtları yakalattı!

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