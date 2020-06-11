11 Haziran 2020, Perşembe
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Son dakika: Başkan Erdoğan Vahdettin Köşkü'ne geçti

Son dakika haberine göre , öğlen saatlerinde 'daki evinden çıkarak Çengelköy'de bulunan 'ne geçti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN VAHDETTİN KÖŞKÜ'NE GEÇTİ

, öğlen saatlerinde 'daki evinden çıktı. Erdoğan, çalışmalarına devam edeceği Üsküdar

Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı 'nde geçti.

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