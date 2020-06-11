İçişleri Bakanlığından 81 ile 'sınır kapılarından giriş-çıkış genelgesi'
İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs sürecinde Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'ye giriş-çıkışlarını düzenleyen ilgili genelgelerin, İran kara sınır kapılarından yolcu giriş-çıkışlarına yönelik hükümleri hariç diğer hükümleri yürürlükten kaldırıldı. Buna göre ülkeye giriş yapan Türk ve yabancı ülke vatandaşlarına sağlık kontrolü yapılacak.
Bakanlık tarafından yayımlanan, 'Türk ve yabancı ülke vatandaşlarının sınır kapılarımızdan giriş çıkışları' konulu genelge 81 İl Valiliğine, Hudut Kapısı Mülki İdare Amirlikleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderildi. 2 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda, kara, hava ve deniz sınır kapılarından yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'ye girişi ile vatandaşların Türkiye'den çıkışı konularının değerlendirildiği belirtildi.
'TAMAMINA SAĞLIK KONTROLÜ YAPILACAK'
Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde yayımlanan ve Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının hava, kara ve deniz yoluyla Türkiye'ye giriş-çıkışlarını düzenleyen ilgi genelgelerin, İran kara sınır kapılarından yolcu giriş-çıkışlarına yönelik hükümleri hariç olmak üzere diğer hükümlerinin yürürlükten kaldırıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Hava yolu ile yapılacak seyahat planlamalarına ilişkin süreç Sağlık, Dışişleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının koordinesinde yönetilecektir. Ülkemize giriş yapan Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının tamamına sağlık kontrolü yapılacaktır. Sağlık kontrolü sırasında semptom görülenler ile ihtiyaç duyulan hallerde de ücretsiz olarak PCR testi yapılacak ve bu sürece ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığınca belirlenecektir. Bu çerçevede ülkemize giriş-çıkışlar başta Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı, Ulaştı
rma ve Altyapı Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenmiş-belirlenecek tedbirlere uyulması kaydıyla yapılacaktır."
'VALİZLER HAZIRLANSIN'
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yaz Türkiye'ye gelecek yurtdışındaki vatandaşlarımız için izin sürelerini kısmayacak bir uygulama olacağını söylemiş, bu hafta Kapıkule'de mevcut uygulamaları da incelemiştik. 14 gün evde gözetim uygulaması kalktı. Hayırlı olsun. Valizler hazırlansın" ifadesini kullandı.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İmamoğlu'ndan skandal Ayasofya açıklaması
- Komutanın emir subayının bağlantıları deşifre oldu
- AK Parti'den CHP'li Kaboğlu'na Sultanahmet tepkisi
- Kanları yerde kalmadı! O alçak yok edildi
- Meteoroloji uyarmıştı! Sağanak ve dolu vurdu
- Bakan Koca'dan hem uyarı hem teşekkür
- Başkan Erdoğan tepki göstermişti! 2 ayrı iddianame düzenlendi
- Başkan Erdoğan Vahdettin Köşkü'ne geçti
- Düğünler nasıl yapılacak?
- Korsan yayın yapan Oda TV'yi kim koruyor?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den plaj ürünleri sürprizi! 12 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- beIN Sports'tan son dakika açıklaması! 2020 Süper Lig maçları şifreli mi, şifresiz mi?
- Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 Süper Lig FB Kayserispor maçı şifreli mi, şifresiz mi?
- Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır?
- Son dakika: Hac iptal mi oldu? 2020 bu sene hacca gidilecek mi? Diyanet'ten hac açıklaması!
- Son dakika: LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 LGS giriş belgesi ne zaman, nereden alınacak?
- İstanbul için son dakika sağanak uyarısı! 5 gün boyunca etkili olacak! 11 Haziran İstanbul hava durumu
- ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020 sözlü sınav ne zaman?
- Halkbank bireysel temel ihtiyaç kredisi sonuçları sorgulama! 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Süper Lig ertelendi mi? Bu hafta maç var mı? 2020 Süper Lig puan durumu ve maç programı
- Kıdem tazminatında son dakika gelişmesi! Yeni dönem başlıyor! İşte yeni formüller...
- Türkiye corona son durum: 11 Haziran koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü?