Son dakika: 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı her gün ebeveynsiz dışarı çıkabilir mi?
Son dakika haberi... 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı ebeveynsiz dışarı çıkabilir mi? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında ilk etapta 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması daha sonra 18 yaşa düşürülmüştü. Kontrollü normal hayata geçiş sürecinde 18 yaş altı ile ilgili yeni kararlar alındı. Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı her gün ebeveynsiz dışarı çıkabilir mi? İşte cevaplar...
Son dakika... 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü yaş grubunun ardından 20 yaş altı için de kısıtlama getirilmişti. Bu yaş sınırlaması daha sonra 18'e düşürülmüştü. Normal hayata geçiş sürecinde 18 yaş altı için kısıtlamanın ne zaman kalkacağı merak ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafndan 18 yaş altı ile ilgili açıklama geldi. Peki, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı her gün ebeveynsiz dışarı çıkabilir mi? İşte merak edilenler...
18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?
Başkan Erdoğan, halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirdiklerini ve sonuçları milletle paylaştıklarını anımsatarak bu hafta toplantıda alınan kararları şöyle açıkladı:
"18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır. Milli parklar ve doğa parkları sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır." dedi.
GENÇLERE İSTİHDAM DESTEĞİ
Bu kapsamda ilave istihdam için de teşvik sağlayacaklarına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sürecin en önemli göstergelerinden olan kısmi ya da esnek çalışma alanında iş gücü piyasamızı daha da verimli hale getirecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Özellikle genç istihdamı için 25 yaş altındaki gençlerin istihdamını destekleyerek beceri ve deneyim kazanmalarını temin edeceğiz. 25 yaş altı gençlerin ve 50 yaş üzerinde olanların kolay şekilde istihdam edilmelerini sağlayacağız. Bunun yanında çalışanlara tamamlayıcı emeklilik sigortası sunacak bir çalışma başlatıyoruz. Tesis edilecek karma model ile işçilerin kazanılmış hakları korunacak. Tamamlayıcı emeklilik sigortası ile aynı zamanda ilave emeklilik desteği alınabilmesini de sağlayacağız. Çalışanlarımız emeklilikte daha da rahat edecekler. Bunun için devlet elini taşın altına koyacak. Bu kapsamda oluşacak fon ile Türkiye'nin İstihdam Kalkanını sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz."
Erdoğan, esnafa, küçük işletmelere, yatırımcılara üretim ve istihdam için uygun maliyetli ve uzun vadeli kaynak sağlayacakları bir sistem kuracaklarını ifade etti.
"Türkiye'nin İstihdam Kalkanı'nı hızlıca devreye aldıktan sonra tamamlayıcı emeklilik sistemini de 2022'de yürürlüğe sokacağız." ifadesini kullanan Erdoğan, bütün bunlar devam ederken terörle mücadelenin de devam ettiğine dikkati çekti.
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