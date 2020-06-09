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Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan flaş Ayasofya açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili , 'nın cami olarak tekrar kullanıma açılmasıyla ilgili "Danıştay'ın 2 Temmuz'da vereceği kararın ardından gerekli adımları atacağız" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
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AK PARTİ'DEN AYASOFYA AÇIKLAMASI

" Cami'nin ibadete açılması" amacıyla Meclis Başkanlığına sunulan Araştırma Önergesi, 'de kabul edilmedi.

AK PARTİ TARİH VERDİ

AK Parti Grup Başkanvekili , konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ayasofya'nın İbadete açılması önerisine şimdi ret veriyoruz. Danıştay'da bir dava yürümektedir, temmuz ayı içerisinde bununla alakalı bir karar verilecektir. Mesele araştırmanın ötesine geçmiştir. Karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır." mesajını verdi.

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