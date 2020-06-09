Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan flaş Ayasofya açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ayasofya'nın cami olarak tekrar kullanıma açılmasıyla ilgili "Danıştay'ın 2 Temmuz'da vereceği kararın ardından gerekli adımları atacağız" dedi.
"Ayasofya Cami'nin ibadete açılması" amacıyla Meclis Başkanlığına sunulan Araştırma Önergesi, TBMM'de kabul edilmedi.
AK PARTİ TARİH VERDİ
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ayasofya'nın İbadete açılması önerisine şimdi ret veriyoruz. Danıştay'da bir dava yürümektedir, temmuz ayı içerisinde bununla alakalı bir karar verilecektir. Mesele araştırmanın ötesine geçmiştir. Karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır." mesajını verdi.
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