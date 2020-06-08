08 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: Gaziantep merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberine göre merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/) soruşturması kapsamında 24'ü emniyet personeli olmak üzere 33 şüpheli hakkında kararı verildi.

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Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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16 İLDE FETÖ OPERASYONU: 33 GÖZALTI KARARI

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, FETÖ/ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Bu kapsamda, terör örgütünün iletişim yöntemlerinden olduğu bilinen sabit ve ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları tespit edilen 24'ü aktif görevde olan emniyet personeli olmak üzere ihraç olmuş veya istifa etmiş emniyet görevlisi ile başarısız polis okulu öğrencilerinin de aralarında bulunduğu toplam 33 şüpheli hakkında kararı verildiği bildirildi.

Karar sonrası merkezli 16 ilde eş zamanlı yapıldığı aktarıldı.

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