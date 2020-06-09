CHP'li belediyeler kısa çalışma ödeneğine sarıldı!
Seçim döneminde belediyelerden işçi çıkarmayacaklarını söyleyen ve ardından 13 bin işçiyi kapının önüne koyan, çalışanlarına da maaş ödeyemeyen CHP’li belediyeler, hükümetin verdiği kısa çalışma ödeneğine sarıldı. Mağdur işçiler hükümetin verdiği ödenekle evine ekmek götürebildi.
27 Mart'taki yerel seçimlerde göreve gelir gelmez işçiler arasında ayrım yapan ve önceki dönemde başlatılan çalışanları işten çıkaran CHP'li belediyeler, kısa çalışma ödeneğinden en fazla yararlanan belediye oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına "kısa çalışma ödeneği" başvurusunda bulunan CHP'li başkanlar şu ana kadar 51 bin 525 işçi için 127.2 milyon lira aldı. böylece CHP'li belediyeler çalışanlarına Kovid-19 şartlarında hükümetin sağladığı imkanlarla çalışanlarına ücret ödeyebildi.
Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için 1 bin 307 Belediye İktisadi (BİT) Teşekkülü başvurdu ve 81 bin 732 çalışanı için ücret ödenmesini istedi. Kısa çalışma ödeneği isteyen belediyeler arasında CHP ilk sırada yer alıyor. CHP'li belediyeler 616 şirketi için kısa çalışma ödeneği aldı.Kısa çalışma ödeneğinden İYİ Parti'li 52 belediye şirketi bin 324 çalışanı için 897 bin lira, DSP'li bir belediye şirketinde çalışan 48 kişi için 36 bin 468 lira ödendi. Kısa çalışma ödeneği desteğinden yararlanan işçilerin yüzde 63'ü CHP tarafından yönetilen belediyelerde çalışıyor. Belediye şirketleri bazında ise en yüksek oran yüzde 68.5'le CHP'de.
BASKI, ZULÜM, İSRAF NE ARARSAN VAR!
27 Mart'ta göreve gelen İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana gibi Büyükşehir Belediyelerindeki CHP'li Belediye başkanları bugüne kadar gözle görülür bir icraata imza atmadığı gibi koltuğa oturur oturmaz binlerce işçiyi kapıya koymuştu. Seçim döneminde belediyelerden işçi çıkarmayacaklarını söyleyen belediye başkanları çıkardıklarını işçilerin yerine daha yüksek ücretle eleman alarak şirketlerin bütçelerini sarstı. Proje üretemeyen bu belediyeler mali sıkıntıya düşerek işçilere ücret ödeyemez hale geldi.
CHP'li belediyeler bugüne kadar 13 bin işçiyi ekmeksiz bıraktı. Özellikle İstanbul, Adana ve Antalya ve Bolu, Mersin, İzmir belediyelerinin başını çektiği çıkarmalarda işçilere sebep gösterilmedi. İstanbul Büyükşehir belediyesi işçi çıkarmada adeta rekor kırdı. CHP'li belediyelerin sadece HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı sendikalardan çıkardığı işçi sayısı 6 bin 29 oldu. Diğer sendikalara kayıtlı, sendikasız ve sözleşmeli çalışanlarla BEL-MEK ve belediye tiyatrolarından çıkarılan sanatçılarla bu sayı 13 binlere ulaştı. CHP'li Belediye Başkanları işçi çıkarma ile yetinmediği gibi 28.977 işçiyi baskı ve zulümle Hak-iş'e bağlı sendikalardan istifa ettirdi.
Okan MÜDERRİSOĞLU / SABAH
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