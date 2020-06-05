05 Haziran 2020, Cuma
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Mersin merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

merkezli 8 ilde yapılan / operasyonunda, aralarında örgüte ait okullarda görev yapan öğretmenler ile meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Firari 7 şüpheli ise aranıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2020
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MERSİN MERKEZLİ DEV FETÖ OPERASYONU!

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından / terör örgütüne yönelik , , , , , ve 'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

26 KİŞİ YAKALANDI

Örgütün kadın yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, örgüte ait okullarda görev yapan öğretmenler ve ihraç edilen askerler ile bölgeci olarak tabir edilen ve yurt dışından örgüte yapılan para transferlerinde adı geçenlerin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli yakalandı. 7 şüpheli ise adreslerinde bulunamadı.

NELER ELE GEÇİRİLDİ

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken, operasyon kapsamında yapılan aramalarda 20 bin 450 dolar ve 8 bin 220 lira ile örgüt üyelerine ait para yardım listeleri, hediye kartları ve dijital materyaller ele geçirildi.

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