08 Haziran 2020, Pazartesi
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Van merkezli FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

FETÖ ile mücadele Türkiye'nin dört bir yanında tüm hızıyla sürüyor. merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.06.2020
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VAN MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU! ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/'nin deşifre edilmesine ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle irtibatlı olduklarına dair haklarında bilgi, belge bulunan ve adliye mahrem imamlarıyla irtibat, iltisakları tespit edilen aralarında zabıt katibi, infaz koruma memuru, teknisyenlerin bulunduğu 10 kişi ile KHK kapsamında görevinden ihraç edilen bir zabıt katibinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Van, Şanlıurfa, , Ağrı ve Siirt'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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