Son dakika: Ankara, İzmir ve Diyarbakır'da FETÖ-PDY'ye operasyon!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve bugüne kadar yakalanamadıkları için yakalama emri çıkarılarak aranan 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır." bilgisini paylaştı. İzmir'de de yine Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı. Ayrıca Diyarbakır merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumundaki kişiler tarafından arandığı tespit edilen 15 askeri personel gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve bugüne kadar yakalanamadıkları için yakalama emri çıkarılarak aranan 37 şüphelinin, Başsavcılığın talimatıyla yapılan çalışma kapsamında yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin yakalandıkları adreslerde yapılan arama işlemlerinde 3 şüphelinin üzerinden sahte kimlik, 1 şüphelinin yapılan ev aramasında 19 bin 125 dolar, 19 bin 250 euro, 3 adet 100 gramlık külçe altın, 3 adet çeşitli gramlarda altın bilezik, 1 adet küçük altın, 1 adet cumhuriyet altını, ayrıca 25 adet 1 dolar ele geçirildiği ifade edildi. 1 şüphelinin üzerinden ise kardeşine ait kimlik ele geçirildiği kaydedildi.
İZMİR'DE FETÖ OPERASYONU
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.
Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde 27 adrese düzenlediği operasyonda aralarında mahrem yapı içerisinde görev alan, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle hakkında arama kararı olan ve örgütsel faaliyetlere devam ettiği belirlenen 31 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, cezaevinde yatan veya firari olarak aranan örgüt mensuplarına verilmek üzere örgütü destekleyen kişilerden toplandığı belirlenen poşetlenmiş şekilde toplam 203 bin 950 lira, 3 bin 380 avro, 68 bin 350 dolar, bir miktar ziynet eşyası, gizli haberleşme ve veri aktarımının sağlanması için özel program yüklenmiş toplam 54 tablet bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
DİYARBAKIR MERKEZLİ 11 İLDE FETÖ OPERASYONU: 15 GÖZALTI
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan kişiler tarafından arandığı tespit edilen 11'i muvazzaf, 18 askeri personelle ilgili gözaltı kararı verildi. Diyarbakır merkezli 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
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