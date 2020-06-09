Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye 125 ülkenin talebi karşıladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Salgın Sırasında Mültecilerin ve Yerlerinden Edilen Diğer İnsanların Durumu: Uluslararası İşbirliği İhtiyacı" etkinliğinde konuştu.



Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle (sağlık ekipmanı) yardım isteyen 125 ülkenin talebini karşıladığını söyledi.



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