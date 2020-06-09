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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye 125 ülkenin talebi karşıladı

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı , 'nin bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle (sağlık ekipmanı) yardım isteyen 125 ülkenin talebini karşıladığını söyledi.

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Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU: TÜRKİYE 125 ÜLKEYE...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Salgın Sırasında Mültecilerin ve Yerlerinden Edilen Diğer İnsanların Durumu: Uluslararası İşbirliği İhtiyacı" etkinliğinde konuştu.

, 'nin bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle (sağlık ekipmanı) yardım isteyen 125 ülkenin talebini karşıladığını söyledi.

detaylar geliyor...

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