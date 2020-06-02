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CHP’li Yavaş'ın Halk Ekmek’te ikinci rezaleti! Hijyenden uzak görüntüler şok etkisi yarattı

'li Büyükşehir Belediye Başkanı , 'nın hijyenden uzak haline çözüm üretemiyor. Sosyal medyadan eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim ’in paylaştığı fotoğraflarda kazanlardan yerlere hamurların taştığı, yerlerin kirli olduğu ve kirli bezlerin unla iç içe geçtiği görülüyor. Ayrıca kirli börek ve baklava tepsilerinin temizlendiği belirtilen lavabodaki kirlilik ise görenleri hayretler içinde bırakıyor. Gökçek sosyal medyadan görüntülere tepki göstererek şunları kaydetti: “Aşağıdaki fotolar halk ekmeğin içi... Kadrom hazır diyordun. Bir yılda 5. genel müdür... Seçemiyorsun Sn Yavaş... Çapsızsınız çapsız” dedi. İşte o görüntüler... Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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CHP’Lİ YAVAŞ'IN HALK EKMEK’TE İKİNCİ REZALETİ!

'li 'ne ait 'nın içinin skandal görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyadan eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 'in paylaştığı fotoğraflar şaşkına uğrattı.

CHP'Lİ BELEDİYEDE HİJYENDEN UZAK HALK EKMEK ÜRETİMİ
CHP'li Büyükşehir Belediyesi Fabrikası'ndaki kazanlardan hamurun nasıl taştığı, yerlerdeki kirin, kirli bezlerin ve unların nasıl iç içe olduğuna dair fotoğraf kareleri Ankaralılar tarafından tepki topladı. Ayrıca kirli börek ve baklava tepsilerinin temizlendiği belirtilen lavabodaki kirlilik ise görenleri hayretler içinde bıraktı. Koronavirüs salgını döneminde Ankaralılar'ın bu görüntülere tepkisi ise sosyal medyada çok büyük yankı uyandırdı.

"SEÇEMİYORSUN YAVAŞ ÇAPSIZSINIZ ÇAPSIZ"
Halk Ekmek Fabrikası'nın ve kazanların hijyenden uzak fotoğraflarını paylaşan Gökçe,: "Aşağıdaki fotolar halk ekmeğin içi... Kadrom hazır diyordun. Bir yılda 5. genel müdür... Seçemiyorsun Sn Yavaş... Çapsızsınız çapsız... #ruyabitti" paylaşımında bulundu.

HALK EKMEĞİ REZİL ETTİNİZ
Gökçek, Ankara Takipte hesabının paylaştığı, kirli börek ve baklava tepsilerinin temizlendiği belirtilen yerin fotoğraflarını da paylaşarak, "Ankara takip de, halk ekmekteki rezaletleri göstermeye devam ediyor. Güya yönetici değiştirdiler. Mansur Yavaş bu kaçıncı genel müdürün? Halk Ekmeği rezil ettiniz. Ankaralı ya bu rezaletimi layık görüyorsun?" dedi.

"GÜYA TEMİZLİK YAPILAN LAVABOLARIN DURUMU"
Ankara Takipte hesabı ise fotoğraflar birlikte şu yorumu yaptı: "CHP'li Mansur Yavaş'ın ekibinin yönettiği Halk Ekmek insan sağlığıyla oynamaya devam ediyor. Börek ve baklava tepsilerinin durumu. Güya temizlik yapılan lavaboların durumu"

DAHA ÖNCEDE BENZER GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'ndaki sefer bölümünde hijyenden yoksun olan kirli tuvaletlerin, tavanın küflerini gösteren ve ekmek sepetlerinin kirli halinin yer aldığı fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada yer alan fotoğrafların ardından Ankaralılar bu duruma büyük tepki göstermiş ve sosyal medyada gündem olmuştu.

DAMLA KAYA/SABAH

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