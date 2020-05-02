CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek rezilliği! Mansur Yavaş 19 kişiyi üç ay ücretsiz izne çıkardı
Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberine göre, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’ndaki sefer bölümünde hijyenden yoksun olan kirli tuvaletler, küflü tavan ve ekmek sepetlerinin kirli halini gösteren fotoğraflar tepkilere sebep olmuştu. CHP’li Mansur Yavaş Halk Ekmek’te çalışan 19 kişiyi ortaya çıkan fotoğraflardan sorumlu tutarak ücretsiz üç ay izne gönderdi. İbrahim Melih Gökçek ise Halk Ekmek’teki rezalet için şunları söyledi: “Halk Ekmek’deki rezaletleri ihbar ettiler diye (ki külliyen yalan, bu çocuklardan hiçbiri ihbar yapmadı) 19 çalışanı ücretsiz izne çıkarttınız!” dedi.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'ndaki sefer bölümünde hijyenden yoksun olan kirli tuvaletlerin, tavanın küflerini gösteren ve ekmek sepetlerinin kirli halini gösteren fotoğraflara Ankaralılar tepki göstermişti. Sosyal medyada yayınlanan bu fotoğrafların ardından Rezalet gündem olmuştu.
CHP'Lİ MANSUR YAVAŞ 19 KİŞİYİ ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi kamuoyuna yansıyan fotoğrafların Halk Ekmek'in üretim yerinde çekilmediğini belirten bir açıkalama yaptı. Bugün ise Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışan 19 kişinin ücretsiz izne çıkarıldığı ortaya çıktı.
GÖKÇEK, "LİSTEDEKİ 19 KİŞİ İHBAR YAPMADI" DEDİ
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Halk Ekmek'deki rezaletleri ihbar ettiler diye (ki külliyen yalan, bu çocuklardan hiçbiri ihbar yapmadı) 19 çalışanı ücretsiz izne çıkarttınız. Kapıya aşağıdaki el yazısı afişi astırdınız. Şov yapıp Twitter'da ilan yaptınız.
Hadi size ihbar ediyorum. Zulmü durdurun da görelim!" diyerek Mansur Yavaş'ın daha önce sarf ettiği cümlelerini paylaştı.
CHP'li Mansur Yavaş seçimlerden sonra "Olur da belediyede benim göreve getirdiğim bir arkadaşım yanlışa düşer, zulmeder, harama meyleder, hakkı korumazsa, sizler de hakkın korunması yolunda karşıma dikilmezseniz, 5 buçuk milyon hemşerimize, tüm Türkiye'ye, hem bu dünyada hem de ahirette hesap vermek zorunda kalırsınız. Bu yaştan sonra ne haram yemenin, ne de haram yedirmenin riskine dahi girecek değilim. O yüzden yapılan iyi ve kötü ne varsa, tarihe miras kalacak" demişti.
CHP'DEN VE İYİ PARTİDEN YÖNETİCİ BULAMADI
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın Halk Ekmek'te dördüncü Genel Müdür değiştirdiğini duyuran İbrahim Melih Gökçek, Twitter hesabından konutla alakalı şöyle bir açıklama yaptı: "Baktı ki CHP'den, İyi Parti'den Genel Müdür çıkmayacak. Ak Parti'den İzmir aday adayı olan Hüseyin Velioğlu'nu halk ekmek'te genel müdür yaptı. Yavaş bile kendilerinden yönetici çıkmayacağını anladı. AK Parti'nin 4. Sınıf bürokratına kaldı."
DAMLA KAYA - SABAH
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