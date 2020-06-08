Sosyal medyadan örgüt propagandasına 9 gözaltı! Savcılıktan açıklama geldi
Ankara'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı ile devlet büyüklerine hakaret eden 9 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı ile devlet büyüklerine hakaret eden 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de bu sabah şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli ise aranıyor.
SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medya üzerinden PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün propagandasını yapan ayrıca örgütün hedef ve amaçları doğrultusunda halkı devlete karşı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri belirlenen hesaplar ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, açık kimlik ve adres bilgileri tespit edilen 10 şüpheli hakkında bugün saat 06:00 itibariyle eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verilmiş olup, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devam etmektedir."
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Can Dündar'ın kaçak villasında yıkım sürüyor
- AK Parti MKYK toplandı
- ODA TV yazarıyla ilgili çarpıcı iddia!
- Yeni sağlık tesislerine yerli üretim röntgen cihazı
- Erken seçim iddiasının arkasında ne var?
- Bakan Varank'tan flaş 'aşı' açıklaması
- Devletin gizli belgelerini sızdırmışlardı!
- HDP'ye sert tepki: Sen siyasi parti misin eşkıya mı?
- FETÖ'cü sapık için harekete geçildi!
- İGDAŞ bunu da yaptı! Hakim şok oldu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milyonları ilgilendiriyor! Konut kredisi, taşıt kredisi, tatil kredisi aylık ödeme tutarı ne kadar? Tüm detaylar...
- Milyonlar bu habere kilitlendi! Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı...
- Detaylar belli oldu! Dış hat uçuşlar ne zaman başlayacak? 2020 yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Son dakika: Mayıs ayı ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? 2020 Nakdi ücret desteği uzayacak mı?
- Çiftçilere müjde! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi desteği nasıl alınır? Destek hangi illerde olacak?
- DGS başvuru kılavuzu 2020 yayımlandı mı? DGS başvuru ne zaman, nasıl yapılır? DGS sınav tarihi ne zaman?
- Son dakika: YKS ertelenecek mi? YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 YKS ne zaman, ayın kaçında?
- 0,64-0,74 konut kredisi hesaplama: 2020 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Heyecanlı bekleyiş sürüyor! KPSS 2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığı tercih atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Altın fiyatları için son dakika açıklaması! 3-6 ay içerisinde... 8 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- BİM'de indirim furyası! 9 Haziran 2020 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte aktüel ürünler...
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?