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Sosyal medyadan örgüt propagandasına 9 gözaltı! Savcılıktan açıklama geldi

'da üzerinden terör örgütü / propagandası yapan ve ile devlet büyüklerine hakaret eden 9 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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SOSYAL MEDYADAN ÖRGÜT PROPAGANDASINA 9 GÖZALTI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, üzerinden örgüt propagandası yapan ve ile devlet büyüklerine hakaret eden 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de bu sabah şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli ise aranıyor.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
, sosyal medyadan terör örgütü / propagandası yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medya üzerinden PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün propagandasını yapan ayrıca örgütün hedef ve amaçları doğrultusunda halkı devlete karşı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri belirlenen hesaplar ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, açık kimlik ve adres bilgileri tespit edilen 10 şüpheli hakkında bugün saat 06:00 itibariyle eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verilmiş olup, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devam etmektedir."

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