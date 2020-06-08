Son dakika: Şehit Altuğ Verdi suikastının yeni detayları ortaya çıktı

SON DAKİKA: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, suikastında flaş bir gelişme yaşandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ortak çalışma yürüttü. Katil zanlısı İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun kullandığı bütün GSM hatları takibe alındı.





İTİRAFLAR ÖRGÜT BAĞLANTILARINI ORTAYA KOYDU

13 binin üzerindeki görüşme tek tek incelendi. Sarıcaoğlu'nun cezaevinde bir hükümlüye yaptığı itiraflar da örgüt bağlantılarını ortaya koydu.



Cezaevindeki itirafçı hükümlünün ifadesi şöyle:

"İşlediği cinayetin tayin nedeniyle değil, emniyet müdürünün darbe gecesi FETÖ üyelerine karşı zulüm ve işkence yapmasından kaynaklandığını söylüyordu. Terörist başını rüyasında gördüğünü ağlayarak anlatıyor, Rus büyükelçinin katili için de 'asil bir şehittir' diyordu."





"ALTUĞ VERDİ'YE KİN VE NEFRET DOLU SÖYLEMLERİ DEVAM EDİYORDU"

Zanlının eşi Semiha Sarıcaoğlu da itirafçı oldu. Suikast öncesi ve sonrasına ait önemli bilgiler verdi.

Semiha Sarıcaoğlu, "Eşim son 1,5 yıldır agresif tavırlar içine girdi. Cinayeti ilk duyduğumda inanmadım ama cezaevine ziyarete gittiğimde Altuğ Verdi'ye kin ve nefret dolu söylemleri devam ediyordu" dedi.





YARGILANMASI SÜRÜYOR

TRT Haber'de yer alan habere göre; İtirafçı olan ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu da kardeşinin 15 Temmuz darbe girişimini FETÖ'nün yaptığına inanmadığını anlattı.

"Emniyet müdürünün 15 Temmuz'dan sonra birçok FETÖ mensubuna eziyet ve işkence yaptığını, o nedenle iyi bir adam olmadığını söylerdi. Dosyayı ve görüntüleri inceledim. Bunun bir şuur kaybı, bir cinnet şeklinde olmadığını anladım."

Adli Tıp Kurumundaki incelemede akli dengesinin yerinde olduğu kararı verilen katil zanlısı İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun yargılanması Rize Ağır Ceza Mahkemesinde sürüyor.





(KATİL İSMAİL HAKKI SARICAOĞLU)